Как отстирать кухонные полотенца

Дорогие любители чистоты и порядка на своей кухне! Я хочу поделиться с вами своим личным секретом борьбы с загрязнением кухонных полотенец. Мой метод – это настоящий бумеранг для грязи! Я уверена, что после использования моих средств для отстирывания ваши полотенца заблестят чистотой и свежестью.

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Итак, начнем с начала. На кухне я люблю пользоваться старыми кухонными полотенцами. Они наиболее мягкие, хорошо впитывают в себя влагу. Но и отстирывать их труднее, пятна сильно въедаются в рыхлые волокна. Но всё же я нашла свой метод, который никогда не подведёт.

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хозяйственное мылокислородный отбеливатель Нам потребуются:

1. Сначала от души запачкаем наши подопытные полотенца. Вот полюбуйтесь на моих замарашек. Они такие грязные, что у меня вдруг появились смутные сомнения, а не много ли я от себя ожидаю? Просто ужас!

Однако прочь все сомнения. За работу, друзья!

В таз добавить небольшое количество воды. Её нужно столько, сколько необходимо для замачивания полотенец. Дальше необходимо добросовестно намылить со всех сторон грязные полотенца. Так усердно, как будто ваша жизнь зависит от этого.

Аккуратно складываем полотенца и оставляем их отмачиваться на 30-40 минут.

2. Настало время второго этапа – замачивание в кислородном отбеливателе. Это то, что я называю настоящим чудом науки! Кислородный отбеливатель — это продукт, который содержит активный кислород, способный эффективно удалять пятна и отбеливать ткани.

Кроме того, активный кислород вызывает уничтожение бактерий и грибков, которые могут содержаться в тканях. Это особенно важно при стирке кухонных полотенец, которые могут содержать микробы и бактерии, способные вызывать пищевые инфекции. Вы можете использовать любой кислородный отбеливатель, который вам нравится.

Положите его в таз с горячей водой. Вода обязательно должна быть сильно горячей, более 60°C! Расход отбеливателя — 1-2 мерных ложки на 1,5 л воды.

Добавляем полотенца в отбеливатель. И снова оставляем их на 30-40 минут (иногда до часу).

Пусть кислородный отбеливатель делает работу и убивает все остатки грязи и бактерий.

3. И наконец, время для финального этапа – стирка в стиральной машине. Положите отжатые полотенца в стиральную машину, добавьте ваш любимый порошок для стирки и загрузите машину на горячем режиме, чтобы достичь идеальной чистоты.

Вот и все, мои друзья! Теперь вы знаете мой личный секрет борьбы с загрязнениями на кухонных полотенцах. Попробуйте мой метод и вы не пожалеете! Но будьте осторожны, полотенца настолько становятся белыми и свежими, что могут ослепить вас!