Почему ваша кошка ложится спать у вас в ногах или около головы

Многие кошки любят спать на диване или на кровати - прямо рядом со своим хозяином. Но почему они так себя ведут?

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Существует сразу несколько объяснений, почему ваша кошка может ложиться спать рядом с вами. То есть в ногах или у головы.

Безопасность и контроль над ситуацией. Кошки - это хищники. Поэтому инстинкты побуждают их быть всегда начеку. А рядом со своим хозяином кошка чувствует себя в большей безопасности и может без проблем следить за тем, что происходит в доме в целом. Использует для этого она свой острый слух и нюх.

Тактильный контакт и тепло. Во время сна у кошки температура тела снижается. Поэтому «мурлыки» и пытаются найти место для сна потеплее. Также кошки при помощи прикосновений выражают свою привязанность к человеку, закрепляют тёплые дружеские отношения с ним.