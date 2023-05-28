Почему пионы хуже цветут: 5 причин

Здоровый и сильный взрослый куст пиона обычно радует хозяев обильным цветением. Если же вы заметили, что цветов становится меньше, они мельчают — это симптом неблагополучия. Как правило, ситуацию можно исправить, но сперва придется найти ее причины: не устранив их, мы проблему не решим.

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Итак, давайте разбираться, почему и из-за чего может ослабевать (а то и вовсе сходить на нет) цветение пионов, которые раньше обильно цвели каждый год.

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Куст постарел

Это первое, о чем думает цветовод, если ухудшается цветение куста, который давно живет в саду. Действительно, у стареющего пиона цветение слабеет, а цветки становятся мельче, так что причина проблемы кажется очевидной. Но не торопитесь с выводами.

При правильном выборе места и грамотном уходе куст пиона способен расти на одном месте и ежегодно обильно цвести до 50 лет и более. Исключение составляют отдельные современные гибриды, у которых продолжительность жизни ощутимо меньше — до 10 лет. Вернее, жить-то они и дальше будут, но вот хорошо цвести — уже нет. Однако это все же скорее именно исключения, в целом пионы — растения-долгожители. Так что, если речь идет не о растении, посаженном еще вашей бабушкой, то старость тут, вероятно, вовсе ни при чем.

Пион голодает

Пион требователен к питанию. Без подкормок он довольно быстро израсходует запасы питательных веществ из почвы, а голодному пиону уже не до пышного цветения. При этом вы заметите, что его листья тоже мельчают и бледнеют, побеги становятся тоньше и слабее. Похоже на признаки старения, да. Но сперва вспомните, когда вы в последний раз подкармливали куст.

Чтобы пионы радовали цветением, им необходимо несколько подкормок за сезон. Весной, во время отрастания побегов, используют азотные удобрения. Когда начинается образование бутонов, растению нужен калий и микроэлементы (иногда рекомендуют дополнительно провести калийную подкормку во время цветения). После цветения — снова азот (лучше всего — в виде органических подкормок), а в конце лета — фосфорно-калийные удобрения, которые помогут пиону подготовиться к зиме и заложить цветочные почки.

Впрочем, слишком сильно увлекаться подкормками все-таки не стоит, особенно органическими.

Избыток азота может стать одной из причин плохого цветения. Да, вот так странно: растение накормлено, как говорится, «от души» — а цвести не хочет.

При избытке азотного питания куст активно наращивает зеленую массу в ущерб цветению, жирует. Если у голодающего пиона листья мелкие и бледные, то у жирующего — крупные и темно-зеленые. А вот бутонов и в том, и в другом случае мало или совсем нет.

К тому же, как дефицит питания, так и перекорм азотом может плохо сказываться на зимостойкости растения — а это, в свою очередь, тоже приведет к ослаблению цветения. В общем, правильное питание — залог здоровья. И для пионов это тоже верно.

Пиону не нравятся условия

Столкнувшись с проблемой, мы часто думаем: «Ну как же так, ведь все делаю как обычно, ничего не менялось — почему же результат другой?» Между тем, возможно, изменения есть — просто на них не обратили внимание.

Например, мы знаем, что пионы плохо цветут, если деленки посажены слишком глубоко. Но наш пион растет на одном и том же месте, без пересадки — откуда взяться такой проблеме? Потом, хорошенько подумав, вспоминаем, что каждый год щедро подсыпали на клумбу компост, да еще и на зиму куст окучили, чтобы от морозов уберечь, потому что прогноз обещал холодную зиму. В результате корневище оказалось заглублено, и цветение пиона ухудшилось. А ведь казалось, что ничего не изменилось!

Точно так же — незаметно для нас — могут произойти и другие изменения условий. При этом обнаруживаются и наши ошибки, которые раньше оставались незамеченными, потому что ни на что не влияли. Так что присмотритесь повнимательнее — точно ничего не менялось?

Им не хватает света. Быть может, рядом подросло дерево или высокий куст, и его ветки теперь отбрасывают тень на пионы. Или, возможно, вы поставили неподалеку от посадок беседку, навес, теплицу...

Случилась засуха. Причем растение может испытывать дефицит влаги, несмотря на регулярный полив. Это как раз пример ошибки, которая часто проходит незамеченной. Во-первых, недостаточно смочить верхний слой почвы: поливать пионы нужно обильно — до 3-4 ведер воды на взрослое растение. Во-вторых, важно делать это правильно: если лить воду прямо под куст, пион не может ее впитать, ведь всасывающие корешки у него расположены на периферии — в 20-40 см от центра куста. Пионы особенно чувствительны к влаге в период бутонизации и в конце лета, когда закладываются почки возобновления. Если растению в это время не хватает воды, это с высокой вероятностью отразится на цветении.

Почва уплотнилась. Пиону это не нравится: ухудшается воздухообмен, питание и влага хуже проникают к корням, стекая по плотной почвенной корке.

Подмерзли почки. Так случается, если растение посажено слишком высоко, на недостаточную глубину, или зима была морозной, но малоснежной. То есть, пиону попросту не хватило естественной защиты от морозов. Пионы плохо цветут, если:

Пион болеет

Тут все действительно очевидно: болезни и вредители ослабляют растение, сил на пышное цветение у него не остается. Лучшей профилактикой служит грамотная агротехника. Ну а если неприятность все-таки приключилась, важно как можно скорее помочь пиону: установить болезнь или вредителя и принять меры против них.

Куст слишком часто тревожили

Нередко в интернете можно встретить рекомендацию пересаживать пионы каждые 5-7 лет. А ведь многие сорта к этому возрасту только-только достигают полного расцвета! У некоторых даже сортовые признаки (например, размер цветка или степень махровости) окончательно проявляются лишь на четвертый-пятый год после посадки. И тут цветовод (из лучших побуждений, конечно же) подвергает растение стрессу. Стоит ли потом удивляться, что с цветением проблемы?

Впрочем, потревожить куст могли и другие жители садового участка — мыши, кроты, муравьи и т.д. И если муравейник посреди цветника сложно не заметить, то подземные ходы иной раз обнаруживаются чисто случайно — а растение, чьи корни буквально повисли в воздухе, в это время слабеет и болеет.

«Лекарство» тут простое: не беспокоить пион понапрасну лишними пересадками и защищать от подземных жителей, которые могут повредить его корневую систему.

Что в итоге?

Как видим, в большинстве случаев пионы начинают хуже цвести, если мы сами что-то упустили или нарушили агротехнику. Причем есть сорта, которые легко прощают цветоводу ошибки и небрежность, а есть «капризули», требующие от владельца строгой дисциплины и соблюдения всех правил. Но стоит лишь нам исправить свои упущения, и они снова радуют ярким изобилием пышных цветов.