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12 быстрых способов, как недорого преобразить свой дом

Декор интерьера — это сложный и творческий процесс, где всего одна деталь способна задать тон всей обстановке. Иногда достаточно лишь немного освежить интерьер, чтобы он заиграл по-новому. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте 12 способов, как легко и недорого преобразить свой дом.

Дизайнер интерьера выделяет несколько подходов, которые могут кардинально изменить вашу квартиру. Например, предлагает пересмотреть наличие или отсутствие растений в доме — добавить цветы в красивых кашпо.

10 больших растений для квартиры

Другая распространенная проблема — несочетающиеся цвета стен и пола, а также броские обои. Их можно снять и покрасить стены в светлые тона. По словам эксперта, выбирая между белым и бежевым, лучше все-таки выбрать белый.

Встал и вопрос о мебели, которой может быть слишком мало или она просто может быть старой. Многие люди забывают, что мебель можно отдать на рекострукцию и подарить ей вторую жизнь. Вовсе необязательно смиряться с тем, что некоторые вещи потеряли изначальный вид.

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