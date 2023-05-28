12 быстрых способов, как недорого преобразить свой дом

Декор интерьера — это сложный и творческий процесс, где всего одна деталь способна задать тон всей обстановке. Иногда достаточно лишь немного освежить интерьер, чтобы он заиграл по-новому. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте 12 способов, как легко и недорого преобразить свой дом.

Дизайнер интерьера выделяет несколько подходов, которые могут кардинально изменить вашу квартиру. Например, предлагает пересмотреть наличие или отсутствие растений в доме — добавить цветы в красивых кашпо.

Другая распространенная проблема — несочетающиеся цвета стен и пола, а также броские обои. Их можно снять и покрасить стены в светлые тона. По словам эксперта, выбирая между белым и бежевым, лучше все-таки выбрать белый.