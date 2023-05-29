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Идеально чисто: как бесследно удалить липкую наклейку за 10 секунд

На посуде всегда присутствуют различные клеевые этикетки. Многие легко удаляются в сухом виде, не оставляя и следа. Некоторые держатся до первого обычного мыться с мылом и горячей водой. А есть такие, с которыми приходится повозиться. Особенно остатки клеевого слоя. В этом случае я беру салфетку, пропитанную 70% этиловым спиртом.

Идеально чисто: как бесследно удалить липкую наклейку за 10 секунд
© 7dach.ru

Вот такие неприятные пятна всегда расстраивают хозяек.

Достаточно 10 секунд тереть такой салфеткой остатки наклейки на любой стеклянной поверхности.

Всё исчезает бесследно. Даже липкая клеевая основа.

Наша тарелка или стакан идеально чистые.

И после обработки спиртом практически стерильная) Можно не мыть.

Пробовала и другие способы, но у них есть недостатки. Масло и майонез (не смейтесь, есть такой совет), потом сами надо отмывать. Уксус, бензин, ацетон очень сильно пахнут. Фен дольше из коробки доставать и в розетку втыкать, чем само решение проблемы. А такие небольшие салфетки всегда под рукой. Сразу и ветошь, и пропитка. Мне удобно, и это реально работает!

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