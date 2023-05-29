Идеально чисто: как бесследно удалить липкую наклейку за 10 секунд

На посуде всегда присутствуют различные клеевые этикетки. Многие легко удаляются в сухом виде, не оставляя и следа. Некоторые держатся до первого обычного мыться с мылом и горячей водой. А есть такие, с которыми приходится повозиться. Особенно остатки клеевого слоя. В этом случае я беру салфетку, пропитанную 70% этиловым спиртом.

Пробовала и другие способы, но у них есть недостатки. Масло и майонез (не смейтесь, есть такой совет), потом сами надо отмывать. Уксус, бензин, ацетон очень сильно пахнут. Фен дольше из коробки доставать и в розетку втыкать, чем само решение проблемы. А такие небольшие салфетки всегда под рукой. Сразу и ветошь, и пропитка. Мне удобно, и это реально работает!