В каких городах живут самые ленивые дачники

Эксперты заметили: все больше россиян стараются привлекать к огородным работам сторонние ресурсы. То есть, отказываться от дач люди не спешат, но и надрываться на них, как прежде, не готовы.

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Рынок откликнулся на рост спроса увеличением предложения как со стороны частников, так и организованных бригад.

- Этой весной спрос на услуги в категории "Сад и благоустройство" в среднем по стране выросло на 34 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года, а предложение от мастеров - на 35 процентов, - сообщает компания Авито.

Лидерами по росту количества объявлений стали Тюмень (плюс 46 процента), Екатеринбург (рост на 39 процентов), Ярославль и Астрахань (плюс 38 в обоих случаях), Хабаровск и Тольятти (желающих заработать за счет дачников стало больше на 37 процентов).

В число популярных запросов вошли, по большей части, трудоемкие задачи, требующие профессионального подхода и дополнительного оборудования.

- На 63 процентов вырос спрос на обустройство и обслуживание скважин и колодцев, на 42 процента чаще стали искать услуги по строительству навесов и заборов, на 31 процент - озеленение и уход за садом и огородом, - говорится в исследований, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов.