Привычки, от которых зависит благополучие в доме

Привычки готовить еду в тишине и протирать обувь сразу после возвращения с улицы помогут создать в доме атмосферу благополучия. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

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По ее словам, в доме нельзя носить одежду, в которой человек был вне его границ, среди случайных людей. Поэтому по возвращении нужно сразу переодеваться в домашнее и не вносить в жилые комнаты верхнюю одежду. Тем более не стоит класть ее на спальное место, предупредила эксперт.

Это же правило касается уличной обуви. "Никогда не ходите в ней по комнатам и старайтесь не оставлять грязной – протирайте сразу же, как пришли", – посоветовала Николаева.

"Пищу важно готовить в тишине. Либо можно включить звуки природы, скрипки, флейты или спокойную классическую музыку. Делать это в сопровождении звуков телевизора или радио неблагоприятно", – советует специалист.

Еще одна хорошая привычка – делать легкую уборку после визита гостей, чтобы избавиться от любой, даже случайной негативной энергии.

"Протрите влажной тряпкой пол и тщательно помойте всю посуду, оставшуюся от застолья. Или хотя бы уберите остатки еды и залейте тарелки водой", – порекомендовала эксперт.

По ее словам, в целом нужно стараться чаще наводить порядок, потому как скапливающийся мусор – это источник мертвой иньской энергии. Она делает жильцов пассивными и мешает им добиваться успехов, отметила Николаева.

Также она посоветовала завести привычку следить за состоянием предметов, связанных с водой. Ванна, туалет, раковина всегда должны быть исправными и чистыми, иначе из дома будут "утекать" деньги.