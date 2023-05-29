Агроном назвала два способа сохранить влагу в грядках надолго

«В засушливый период важно сбережение влаги в почве, причем не только той, которая есть от дождей, но и поливной. Но если, допустим, у дачника есть возможность быть на участке только дважды в неделю, необходимо поступить так – в первый день нужно хорошо пролить все грядки, а на следующий перед отъездом прорыхлить междурядье мелкими грабельками. Это поможет разрушить корку с трещинами, через которые гораздо быстрее испаряется вода», – поделилась специалист.