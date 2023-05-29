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Агроном назвала два способа сохранить влагу в грядках надолго

Абсолютно все растения на даче нуждаются в воде, особенно в засушливый период. Но если нет возможно приехать на участок и обильно полить грядки, то можно прибегнуть к двум способам сбережения влаги. Подробнее о них «ФедералПресс» рассказала агроном Людмила Шубина.

Агроном назвала два способа сохранить влагу в грядках надолго
© РИА "ФедералПресс"

«В засушливый период важно сбережение влаги в почве, причем не только той, которая есть от дождей, но и поливной. Но если, допустим, у дачника есть возможность быть на участке только дважды в неделю, необходимо поступить так – в первый день нужно хорошо пролить все грядки, а на следующий перед отъездом прорыхлить междурядье мелкими грабельками. Это поможет разрушить корку с трещинами, через которые гораздо быстрее испаряется вода», – поделилась специалист.

Второй способ – замульчировать грядки. Мульча – это обычный торф или компостный перегной, которые имеют сыпучую структуру. Один-два сантиметра такого материала поверх почвы способствуют сохранению влаги на протяжении 10 дней, отметила Шубина. Этот способ подходит в случае, если земля очень тяжелая, а корка и трещины еще не образовались.

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