6 цветов, которые опасны для собак

Держите любимца подальше от этих растений.

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Если на дачу летом вы отправляетесь с питомцем, позаботьтесь о том, чтобы на участке не было опасных для него растений или держите собаку подальше от них во избежание вреда для здоровья любимца.

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Лилии

Чаще всего на дачных участках средней полосы встречаются тигровые лилии и лилейник. Оба сорта представляют опасность для собак: даже небольшая доза сока из побегов и листьев грозит питомцу сильным отравлением или даже смертью. Замените эти виды на безопасные калы или розовые лилии, они отлично смотрятся и не навредят пушистому другу.

Крокусы

Колхицин, содержащийся в листьях и стеблях крокусов, смертельно опасен и для собак, и для человека. Он вызывает тошноту, рвоту, судороги и проблемы с дыханием. Следите за тем, чтобы питомец не подобрался к растениям, а если заметили, что он полакомился листьями, немедленно отправляйтесь к ветеринару: симптомы отравления могут проявиться спустя несколько дней.

Олеандр

Яд этого растения остается опасным даже после того, как куст высыхает или вы сжигаете ветки. Если сок олеандра попадет в глаза, то питомец может лишиться зрения, а небольшой съеденный кусочек может привести к смерти животного. Пересадите живописный куст туда, где до него не дотянется не собака, не ребенок, а сами работайте с этим цветком в перчатках.

Ландыш

Этот первоцвет содержит яд, влияющий на органы дыхания и крови, он может привести к остановке сердца животного. Поэтому не дайте питомцам полакомиться первоцветами, а дома следите за тем, чтобы кошка не пыталась съесть симпатичный букет.

Хризантема

Цветок отпугивает насекомых, но для животных он опасен: даже небольшой кусочек листа может вызвать тошноту, рвоту и судороги. При этом запах хризантемы очень привлекателен для питомцев, собака обязательно попробует полакомиться растением. Поэтому, если вывозите собаку на дачу регулярно, от высаживания хризантем на участке все же стоит отказаться.

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