Дизайнер рассказала, как сделать ремонт в квартире и ничего не забыть

Специалист составила чек-лист, по которому не получится упустить никакие детали ремонта.

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Дизайнер Полина Цветкова рассказала myDecor, что первый шаг в реализации ремонта – это планирование.

Нужно составить бюджет и примерные сроки работы, выбрать дизайнера и рассчитать смету, нанять рабочих.

При создании проекта дизайнер поможет сделать планировку квартиры и заранее учесть все проблемы, которые могут обнаружиться в ходе ремонта.

Грамотное дизайнерское решение может помочь сэкономить, особенно, если дело касается капитального ремонта или работ в новостройке.

Найти строительную бригаду бывает сложно. В этом вопросе Полина Цветкова рекомендует обратиться к друзьям и знакомым, спросить соседей, которые недавно делали ремонт.

Так получится по отзывам доверенных людей отыскать хороших специалистов. Если же такой возможности нет, то стоит воспользоваться проверенными сервисам по поиску рабочих.

Для капитального ремонта нужно хорошо подготовить помещение, освободить квартиру от мебели и личных вещей, защитить полы и другие поверхности.

Выявить, есть ли в помещении плесень или сырость, трещины. После этого специалисты смогут выполнить демонтаж.

Следующий шаг – это закупка материалов. Выбор зависит от бюджета. Нужно также учитывать функционал помещений. Например, в ванную следует покупать влагостойкий материал, а в спальню — экологичный– дерево, бумажные или флизелиновые обои.

Ещё очень важна черновая отделка, которая по времени занимает более 50 процентов от всего ремонта. Этот этап очень важен для качественного результата.