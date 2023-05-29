Инжир в комнате: хлопот — мало, радости — много
Что делать нам, жителям холодных зим и белого лета, если и нам хочется южных субтропиков рядом? Совет простой — посадите инжир!
Фанаты инжира закупают черенки за границей, а мы можем просто привезти веточку с берега Чёрного моря. Так много лет назад мама моей подруги привезла инжир в наш суровый Челябинск. Черенок с дерева, живущего на кухне, достался и мне.
Описание растения
Сортов инжира множество, есть уже и вариегатные с полосатыми плодами и бело-зелёными листьями, есть с плодами разных размеров и разных расцветок — от тёмно-фиолетовых до светло-жёлтых. Все культурные сорта самоопыляемые, большинство плодоносят два раза в год — первый урожай на побегах прошлого года, второй — на побегах текущего года.
Условия выращивания
Любит:
- Солнце яркое, но растёт и в слабой тени.
- Полив летом обильный. С поверхности крупных листьев вода испаряется быстро.
- Подкормки.
Не любит:
- Засуху.
- Сильную тень.
А больше я и не заметила капризов инжира.
Посадка, пересадка и размножение
Укореняется инжир и в воде, и в земле в мини-тепличке почти на 100%. Рекомендуют укоренять весной, но и зимой в тепличке черенки хорошо дают корни. Если веточка была с уже заложенными плодовыми почками, то инжир может в год укоренения порадовать вас плодами.
Почву инжир любит питательную, с большим процентом перегноя, но кто ж ему даст. Ведь на «жирной» земле ваш кустик дорастёт до потолка. Я в почвенную смесь добавляю верховой торф (около 20%), речной песок (10%), перегной (20%), и остальное — огородная земля. Всё, конечно, примерно, и отступления от рецепта не критичны.
Полив и подкормка
Полив обильный, подкормка умеренная. С удобрением главное не переборщить, т.к. инжир может за сезон выдать новый побег больше 50 см длиной. Летом я органикой удобряю один раз за сезон, а минеральными NPK весной, в начале роста побегов.
Особенности выращивания
Уход за инжиром простой — пои его, корми его, радуй солнцем и дай поспать зимой. Вот с зимовкой в квартире могут возникнуть проблемы. Я свой инжир каждую зиму опускала в яму, где картофель и консервы хранятся. А в квартире надо найти самое холодное окно, где оставить инжир зимовать. В идеале он должен сбросить листья и при редком поливе проспать месяца два. В середине января начинают набухать почки на инжире, и тут уже нужно деревцу солнце и тепло.
Каждое лето инжир проводил на улице в тени деревьев, а у подруги гулял на балконе.
Однажды во время такой прогулки наша куриная стая вырвалась на свободу и склевала весь фиговый урожай. Остались мы в тот год без лакомства.
Болезней у инжира нет, а из вредителей на нём замечен только паутинный клещик. Белый сок со срезанных веток вызывает раздражение на руках, поэтому инжир обрабатывать лучше в перчатках. И, конечно, фига, сорванная с собственноручно выращенного деревца, приносит больше радости, чем купленная в магазине.