Инжир в комнате: хлопот — мало, радости — много

Что делать нам, жителям холодных зим и белого лета, если и нам хочется южных субтропиков рядом? Совет простой — посадите инжир!

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Фанаты инжира закупают черенки за границей, а мы можем просто привезти веточку с берега Чёрного моря. Так много лет назад мама моей подруги привезла инжир в наш суровый Челябинск. Черенок с дерева, живущего на кухне, достался и мне.

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Описание растения

Сортов инжира множество, есть уже и вариегатные с полосатыми плодами и бело-зелёными листьями, есть с плодами разных размеров и разных расцветок — от тёмно-фиолетовых до светло-жёлтых. Все культурные сорта самоопыляемые, большинство плодоносят два раза в год — первый урожай на побегах прошлого года, второй — на побегах текущего года.

Условия выращивания

Любит: Солнце яркое, но растёт и в слабой тени.

Полив летом обильный. С поверхности крупных листьев вода испаряется быстро.

Подкормки.

Не любит: Засуху.

Сильную тень.

А больше я и не заметила капризов инжира.

Посадка, пересадка и размножение

Укореняется инжир и в воде, и в земле в мини-тепличке почти на 100%. Рекомендуют укоренять весной, но и зимой в тепличке черенки хорошо дают корни. Если веточка была с уже заложенными плодовыми почками, то инжир может в год укоренения порадовать вас плодами.

Почву инжир любит питательную, с большим процентом перегноя, но кто ж ему даст. Ведь на «жирной» земле ваш кустик дорастёт до потолка. Я в почвенную смесь добавляю верховой торф (около 20%), речной песок (10%), перегной (20%), и остальное — огородная земля. Всё, конечно, примерно, и отступления от рецепта не критичны.

Полив и подкормка

Полив обильный, подкормка умеренная. С удобрением главное не переборщить, т.к. инжир может за сезон выдать новый побег больше 50 см длиной. Летом я органикой удобряю один раз за сезон, а минеральными NPK весной, в начале роста побегов.

Особенности выращивания

Уход за инжиром простой — пои его, корми его, радуй солнцем и дай поспать зимой. Вот с зимовкой в квартире могут возникнуть проблемы. Я свой инжир каждую зиму опускала в яму, где картофель и консервы хранятся. А в квартире надо найти самое холодное окно, где оставить инжир зимовать. В идеале он должен сбросить листья и при редком поливе проспать месяца два. В середине января начинают набухать почки на инжире, и тут уже нужно деревцу солнце и тепло.

Каждое лето инжир проводил на улице в тени деревьев, а у подруги гулял на балконе.

Однажды во время такой прогулки наша куриная стая вырвалась на свободу и склевала весь фиговый урожай. Остались мы в тот год без лакомства.