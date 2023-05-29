Серая гниль на клубнике – чем обрабатывать

Серая гниль клубники, вызываемая грибом Botrytis cinerea, обычно развивается в периоды высокой влажности и прохладных температур, которые создают идеальные условия для роста и распространения патогена, зимующего в почве.

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Первые симптомы серой гнили клубники обычно проявляются в виде небольших коричневых поражений под чашечками. Споры на очагах поражения начинают расти уже через сутки и перебираются как на завязи, так и на зеленые и спелые ягоды, покрывая их характерной серой бархатистой плесенью. Ягоды гниют, мумифицируются и падают на землю, продолжая цикл болезни. Последующей весной мицелий грибного патогена активизируется и образует множество спор, которые затем разносятся ветром. При наличии влаги и температуре 20-27 C заражение может произойти в течение нескольких часов.

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Помимо погоды факторами риска являются плохая фитосанитария, недостаток вентиляции и перекорм азотными удобрениями.

Хотя сами по себе сорняки не являются источником серой гнили клубники, они выступают в качестве резервуара для разведения патогена. Сорняки с густым и плотным ростом создают влажный микроклимат, способствующий росту вредных грибов, которые затем поражают соседние ягодные кусты.

Поэтому вести борьбу с сорняками на клубнике надо постоянно и изобретательно.

Недостаток потока ветра для подсушивания листьев и обдува плодов – следствие как тех же сорняков или, если вы все-таки вывели таковые, небрежной обрезки клубники. В благоприятных условиях клубника активно размножается пасынками, становится густо облиственной. Обработка клубники фунгицидами в таком сценарии приведет к лишнему расходу препаратов и меньшему эффекте.

Прежде чем выбирать, чем обработать клубнику от серой гнили, проведите обрезку. Удаляя отмершую или больную листву, стимулируя новый рост и улучшая циркуляцию воздуха и пребывание на солнце, правильно обрезанное растение клубники даст крупные и здоровые ягоды.

Острыми ножницами или садовым сектором, продезинфицированном в отбеливателе, удалите всех отмершие или пожелтевшие листья, любые стебли с коричневыми чашечками. Срезайте до основания и утилизируйте так, чтобы патоген не смог продолжить цикл, то есть в компост отправлять больных срезки не надо. Затем проредите перенаселенные участки, обрезав пасынки.

Наконец, придайте нужную форму для вентиляции и солнечных ванн. Этого можно достичь, прореживая все пересекающиеся стебли, а также удаляя те, которые растут слишком близко к земле. Это поможет предотвратить распространение серой гнили и обеспечит лучшее созревание.

Уберите старую мульчу и сожгите вместе с удаленным больными частями. Еще раз просмотрите грядку на предмет сорняков. Слегка, чтобы не повредить корни клубники, порыхлите садовой вилкой и проведите полив почвы препаратами с триходермой. Закройте слоем свежей соломенной мульчи.

Перед опрыскиванием на солому неплотно разложите пластиковую пленку для барьера между агрохимическими фунгицидами и полезной почвенной микробиотой.

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