$80.06+0.0985.90-0.02

Серая гниль на клубнике – чем обрабатывать

Серая гниль клубники, вызываемая грибом Botrytis cinerea, обычно развивается в периоды высокой влажности и прохладных температур, которые создают идеальные условия для роста и распространения патогена, зимующего в почве.

Серая гниль на клубнике – чем обрабатывать
© АГРОXXI

Первые симптомы серой гнили клубники обычно проявляются в виде небольших коричневых поражений под чашечками. Споры на очагах поражения начинают расти уже через сутки и перебираются как на завязи, так и на зеленые и спелые ягоды, покрывая их характерной серой бархатистой плесенью. Ягоды гниют, мумифицируются и падают на землю, продолжая цикл болезни. Последующей весной мицелий грибного патогена активизируется и образует множество спор, которые затем разносятся ветром. При наличии влаги и температуре 20-27 C заражение может произойти в течение нескольких часов.

Видео дня

Помимо погоды факторами риска являются плохая фитосанитария, недостаток вентиляции и перекорм азотными удобрениями.

Хотя сами по себе сорняки не являются источником серой гнили клубники, они выступают в качестве резервуара для разведения патогена. Сорняки с густым и плотным ростом создают влажный микроклимат, способствующий росту вредных грибов, которые затем поражают соседние ягодные кусты.

Поэтому вести борьбу с сорняками на клубнике надо постоянно и изобретательно.

Недостаток потока ветра для подсушивания листьев и обдува плодов – следствие как тех же сорняков или, если вы все-таки вывели таковые, небрежной обрезки клубники. В благоприятных условиях клубника активно размножается пасынками, становится густо облиственной. Обработка клубники фунгицидами в таком сценарии приведет к лишнему расходу препаратов и меньшему эффекте.

Прежде чем выбирать, чем обработать клубнику от серой гнили, проведите обрезку. Удаляя отмершую или больную листву, стимулируя новый рост и улучшая циркуляцию воздуха и пребывание на солнце, правильно обрезанное растение клубники даст крупные и здоровые ягоды.

Острыми ножницами или садовым сектором, продезинфицированном в отбеливателе, удалите всех отмершие или пожелтевшие листья, любые стебли с коричневыми чашечками. Срезайте до основания и утилизируйте так, чтобы патоген не смог продолжить цикл, то есть в компост отправлять больных срезки не надо. Затем проредите перенаселенные участки, обрезав пасынки.

Наконец, придайте нужную форму для вентиляции и солнечных ванн. Этого можно достичь, прореживая все пересекающиеся стебли, а также удаляя те, которые растут слишком близко к земле. Это поможет предотвратить распространение серой гнили и обеспечит лучшее созревание.

Уберите старую мульчу и сожгите вместе с удаленным больными частями. Еще раз просмотрите грядку на предмет сорняков. Слегка, чтобы не повредить корни клубники, порыхлите садовой вилкой и проведите полив почвы препаратами с триходермой. Закройте слоем свежей соломенной мульчи.

Перед опрыскиванием на солому неплотно разложите пластиковую пленку для барьера между агрохимическими фунгицидами и полезной почвенной микробиотой.

Теперь в вашем распоряжении есть несколько препаратов с активными веществами на выбор:
  • Тирам,
  • Каптан,
  • Изофетамид,
  • Ипродион,
  • Фенгексамид,
  • Боскалид,
  • Ципродинил,
  • Флудиоксонил,
  • Пидифлуметофен,
  • Пентиопирад,
  • Флуопирам.

После опрыскивания через 10 дней можно провести повторную обработку, особенно если стоит влажная погода.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий