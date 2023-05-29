3 способа сэкономить на электричестве на даче

Перестаньте переплачивать зря!

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На даче мы максимально отдыхаем от благ цивилизации и все же полностью от них отказаться невозможно. Неприятнее всего, когда приходится оплачивать огромный счет за электричество, а ведь можно было сэкономить. Как именно, мы выяснили вместе со специалистом.

Бак для душа

Речь идет о простом баке или бочке, в которой нагревается вода. Вам совершенно не нужно электричество, всего лишь разместите душевую кабину с черным баком в месте, где солнце греет большую часть дня. Таким образом в жаркие летние дни вы сможете здорово сэкономить на подогреве воды. Главное, чтобы бак не пропускал свет и был именно черного цвета для максимального поглощения тепла.

Подбирайте правильную посуду для разогрева

Вспомните, какого размера ваши сковородки и кастрюли на даче. Наверняка у вас есть парочка, которые в несколько раз больше самой плитки, на которой вы разогреваете или просто готовите еду. Ловите лайфхак от опытных дачников: диаметр посуды должен быть не больше, чем конфорка. Кроме того, дно должно быть плоским, а вот вогнутое дно наоборот увеличивает время подогрева, тем самым вы расходуете больше электричества.

Светодиодные лампы