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3 способа сэкономить на электричестве на даче

Перестаньте переплачивать зря!

3 способа сэкономить на электричестве на даче
© WomanHit.ru

На даче мы максимально отдыхаем от благ цивилизации и все же полностью от них отказаться невозможно. Неприятнее всего, когда приходится оплачивать огромный счет за электричество, а ведь можно было сэкономить. Как именно, мы выяснили вместе со специалистом.

Бак для душа

Речь идет о простом баке или бочке, в которой нагревается вода. Вам совершенно не нужно электричество, всего лишь разместите душевую кабину с черным баком в месте, где солнце греет большую часть дня. Таким образом в жаркие летние дни вы сможете здорово сэкономить на подогреве воды. Главное, чтобы бак не пропускал свет и был именно черного цвета для максимального поглощения тепла.

Подбирайте правильную посуду для разогрева

Вспомните, какого размера ваши сковородки и кастрюли на даче. Наверняка у вас есть парочка, которые в несколько раз больше самой плитки, на которой вы разогреваете или просто готовите еду. Ловите лайфхак от опытных дачников: диаметр посуды должен быть не больше, чем конфорка. Кроме того, дно должно быть плоским, а вот вогнутое дно наоборот увеличивает время подогрева, тем самым вы расходуете больше электричества.

Светодиодные лампы

LED-лампы могут стать настоящим спасением для тех, кто проводит летом на даче большую часть времени. Представьте, экономия получится примерно в десять раз! Так что подумайте над сменой ламп накаливания на светодиоды. Будьте внимательны и не путайте LED-лампы с люминесцентными, хоть последние также экономят электричество. Дело в том, что спиралевидные люминесцентные лампы содержат пары ртути, а значит, их необходимо правильно утилизировать. Если вы не готовы так напрягаться, сделайте выбор в пользу LED-ламп.

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