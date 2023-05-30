Борьба с вредными нематодами возможна без ущерба для полезных организмов

Группа садоводов, связанных с множеством учреждений в Канаде и США, нашла химическое вещество, которое убивает нематод, паразитирующих на сельскохозяйственных культурах в почве, не уничтожая другие организмы, сообщает портал phys.org.

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С учетом растущего мирового населения требуется усилить меры по защите культурных растений от множественных угроз. К ним относятся и вредные нематоды, почвенные организмы, которые наносят вред широкому спектру культур от картофеля до подсолнечника. Паразитируя на растениях, нематоды значительно сокращают урожайность, а зараженные участки попадают на многолетний карантин. В целом, самые распространенные виды вредоносных нематод обходятся мировому АПК в сумму, превышающую 100 миллиардов долларов.

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Предыдущие усилия по защите сельскохозяйственных культур от нематод были сосредоточены на использовании агрохимических продуктов. Но поскольку в последние годы взят курс на биологизацию, нужны альтернативы агрохимии, уничтожающей помимо вредных нематод и полезные почвенные организмы.

В своей работе исследовательская группа проверила эффективность и безопасность химического вещества под названием селективин. Предыдущее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что он химически подобен препарату под названием левамизол и убивает нематод.

С тех пор ученые выяснили детали механизма селективина. Когда нематоды подвергаются его воздействию и поглощают вещество, ферменты, называемые цитохромами P450, модифицируются, преобразуясь в сильные токсины. Для этой модификации в почве должен быть кислород.

А вот против других почвенных организмов упомянутых механизм трансформации не запускаются, селективин, нацеленный лишь на нематод, не отравляет других. В опыте команда проверила влияние обработки почвы селективином в теплице, где выращивали растения томата. Продукт контролировал нематод так же или даже лучше, чем сопоставимые агрохимические средства, но в отличие от них, не наносил вреда нецелевым объектам.