Борьба с вредными нематодами возможна без ущерба для полезных организмов

Борьба с вредными нематодами возможна без ущерба для полезных почвенных организмов
Группа садоводов, связанных с множеством учреждений в Канаде и США, нашла химическое вещество, которое убивает нематод, паразитирующих на сельскохозяйственных культурах в почве, не уничтожая другие организмы, сообщает портал phys.org.
С учетом растущего мирового населения требуется усилить меры по защите культурных растений от множественных угроз. К ним относятся и вредные нематоды, почвенные организмы, которые наносят вред широкому спектру культур от картофеля до подсолнечника. Паразитируя на растениях, нематоды значительно сокращают урожайность, а зараженные участки попадают на многолетний карантин. В целом, самые распространенные виды вредоносных нематод обходятся мировому АПК в сумму, превышающую 100 миллиардов долларов.
Предыдущие усилия по защите сельскохозяйственных культур от нематод были сосредоточены на использовании агрохимических продуктов. Но поскольку в последние годы взят курс на биологизацию, нужны альтернативы агрохимии, уничтожающей помимо вредных нематод и полезные почвенные организмы.
В своей работе исследовательская группа проверила эффективность и безопасность химического вещества под названием селективин. Предыдущее исследование, проведенное в 2016 году, показало, что он химически подобен препарату под названием левамизол и убивает нематод.
С тех пор ученые выяснили детали механизма селективина. Когда нематоды подвергаются его воздействию и поглощают вещество, ферменты, называемые цитохромами P450, модифицируются, преобразуясь в сильные токсины. Для этой модификации в почве должен быть кислород.
А вот против других почвенных организмов упомянутых механизм трансформации не запускаются, селективин, нацеленный лишь на нематод, не отравляет других. В опыте команда проверила влияние обработки почвы селективином в теплице, где выращивали растения томата. Продукт контролировал нематод так же или даже лучше, чем сопоставимые агрохимические средства, но в отличие от них, не наносил вреда нецелевым объектам.
Перед выходом нового нематодица на рынок предстоит долгий путь, обычно пестициды проходят десятилетнее тестирование, прежде чем они будут одобрены для использования на коммерческих культурах, но команда намерена пройти его с оптимизмом.