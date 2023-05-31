Как помочь домашним животным пережить жаркую погоду

От летнего зноя страдаем не только мы, но и наши домашние животные. К сожалению, у некоторых из нас находятся истории о том, как любимый питомец не перенес жару. Журналисты издания «Вести Подмосковья» узнали у специалистов, какие меры нужно предпринимать, чтобы пернатому или пушистому другу было комфортнее в теплое время года.

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«В замкнутых квартирах и домах животные без нашей поддержки могут получить серьезный удар по здоровью. От высоких температур случаются тепловые удары, развиваются проблемы с дыханием и сердцем. Так, проветривайте помещение рано утром или поздно ночью, когда воздух прохладный. Используйте кондиционер и вентилятор. Купите увлажнитель или распыляйте воду из пульверизатора. Защищайте питомца от прямых солнечных лучей - повесьте светоотражающие шторы, жалюзи. У животного должна быть возможность спрятаться в тень. Клетку с грызунами ставьте как раз в тени», - рассказала ветеринар Марина Руденко.

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Также она посоветовала поставить миски с чистой свежей водой в нескольких местах по дому. Кошкам, собакам, грызунам и кроликам можно смачивать прохладной водой уши, лапы и хвосты. Важно помнить, что, например, шиншиллам категорически нельзя мочить шерсть. В клетки к грызунам стоит положить охлаждающий камень.

Ветврач и эксперт pet-friendly сообщества «Хвост Ньюс» Анна Федорова отметила, что наливать питомцам слишком холодную питьевую воду нельзя, как и класть в нее кусочки льда. Собак рекомендуется выгуливать рано утром и поздно вечером. Если необходимо выйти днем, то стоит выбрать место в тени и уйти домой максимум через 20 минут. «Не оставляйте питомца в закрытой машине, даже если вы припарковались в тени и вернетесь через пять минут. В жару салон нагревается очень быстро: +1 градус каждую минуту. Дома в случае с кондиционером следите, чтобы поток холодного воздуха не дул прямо на любимца. Не стригите его: шерсть помогает в терморегуляции и защищает от теплового удара. Птиц можно немного сбрызгивать из пульверизатора. Хомячков, например, можно охладить, поставив рядом с клеткой бутылки с холодной водой, но так, чтобы питомцы их не касались», - посоветовала Анна Федорова.

Специалист напомнила и о том, как важно следить за питанием любимца. В жару нельзя перекармливать его и давать слишком жирную пищу. По словам ветврача, из-за знойной погоды животное может реже есть, и это нормально.

Главный врач клиники Vet Union на проспекте Вернадского Ольга Михеева предупредила владельцев домашних животных о других опасностях, которые особенно проявляются в жаркую погоду. Летом массово активизируются клещи и кровососущие насекомые - из-за них питомец рискует заразиться, например, дирофиляриозом, пироплазмозом и боррелиозом, поэтому нельзя игнорировать профилактические регулярные обработки от эктопаразитов.

«Если речь о кошках и собаках, то особенно опасна жара для брахицефалов – пород с укороченной, «сплюснутой» мордочкой: персидских, экзотических и британских кошек, мопсов, бульдогов, пекинесов, чихуа-хуа. Ветврачи рекомендуют регулярно проверять этой группе животных состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем», - подчеркнула эксперт.

Ольга Михеева также отметила: после водных процедур кошка или собака должна хорошо и быстро высохнуть. Если густая шерсть животного останется надолго влажной, то могут начаться воспалительные процессы кожных покровов. Грязная вода тоже может сыграть негативную роль.

«Летом особенно важно следить, чтобы корм питомца не стоял подолгу в миске. Сухие корма, конечно, портятся не так быстро. Но если на них попадет слюна или вода, то и они станут непригодны к употреблению», - объяснила врач.

Зоопсихолог и кинолог Елизавета Орехова призвала всех хозяев наблюдать за состоянием своих питомцев.

«Если вы заметили тяжелое дыхание, повышенное слюноотделение, вялость и плохую координацию движений, то обращайтесь к ветеринару», - сообщила она.