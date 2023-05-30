Чем опрыскать малину от клопа

Причина резкого увеличения популяции щитников, в том числе, на малине связана с мягкой влажной зимой, за которой следует прохладная влажная весна и более низкие, чем в среднем, вечерние температуры. Щитники зимуют во взрослом состоянии, и большая популяция, пережившая зиму, скорее всего, появилась позже в этом сезоне, чем обычно, и одновременно в массовом количестве.

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Риск для садоводов заключается в том, что клопы-вонючки, испортив урожай малины, переселятся в итоге на яблоню, где будут вредить и фруктам. Они питаются похожим на соломинку ротовым аппаратом, выделяя слюнный фермент, разрушающий клетки, а затем всасывая растворенные пищевые соки.

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Кормление в начале сезона приведет к тому, что ягоды, а также фрукты не разовьются нормально. Малина получится сморщенная, а яблоки коричневыми и неприятными на вкус. Кроме того, из-за повреждений растения становятся подверженными грибным болезням.

Поэтому важно держать малинник, особенно загущенный, в зоне внимания. Прополкой малинника мало кто себя утруждает, а дерн является одним из мест зимовки клопов. Кстати, они могут перезимовать и в щелях дома, а весной отправиться сначала на малину, где им комфортно и привольно.

Прежде чем перейти к перечню активных веществ, рекомендованных для опрыскивания малины против клопа, напомним, что полезные насекомые-энтомофаги являются вашими первыми помощниками в борьбе с щитниками. Вы можете посадить цветы и травы, чтобы привлечь ос-паразитоидов, божьих коровок и златоглазок, питающихся клопанми-вонючками на стадиях их развития. Семейство зонтичных растений работает в этом смысле особенно хорошо. Вместо сорняков хорошо окружить малину укропом, тысячелистником, эхинацеями и астрами – они привлекают энтомофагов.

Если клопов немного, то можно опрыскать инсектицидным мылом, спреем с каолиновой глиной, препаратом с лимоноидом азадирахтином и собрать вредителей вручную, утопив потом в ведре с мыльной водой.

Ацетамиприд;

Бифентрин;

Карбарил;

Эсфенвалерат;

Фентропатрин;

Маланитон;

Зета-циперметрин;

Пиретрины;

Тиаметоксам. В противном случае опрыскивать малину от клопа нужно средствами посильнее, ищите агрохимию со следующими активными веществами в составе: