Чем опрыскать малину от клопа
Причина резкого увеличения популяции щитников, в том числе, на малине связана с мягкой влажной зимой, за которой следует прохладная влажная весна и более низкие, чем в среднем, вечерние температуры. Щитники зимуют во взрослом состоянии, и большая популяция, пережившая зиму, скорее всего, появилась позже в этом сезоне, чем обычно, и одновременно в массовом количестве.
Риск для садоводов заключается в том, что клопы-вонючки, испортив урожай малины, переселятся в итоге на яблоню, где будут вредить и фруктам. Они питаются похожим на соломинку ротовым аппаратом, выделяя слюнный фермент, разрушающий клетки, а затем всасывая растворенные пищевые соки.
Кормление в начале сезона приведет к тому, что ягоды, а также фрукты не разовьются нормально. Малина получится сморщенная, а яблоки коричневыми и неприятными на вкус. Кроме того, из-за повреждений растения становятся подверженными грибным болезням.
Поэтому важно держать малинник, особенно загущенный, в зоне внимания. Прополкой малинника мало кто себя утруждает, а дерн является одним из мест зимовки клопов. Кстати, они могут перезимовать и в щелях дома, а весной отправиться сначала на малину, где им комфортно и привольно.
Прежде чем перейти к перечню активных веществ, рекомендованных для опрыскивания малины против клопа, напомним, что полезные насекомые-энтомофаги являются вашими первыми помощниками в борьбе с щитниками. Вы можете посадить цветы и травы, чтобы привлечь ос-паразитоидов, божьих коровок и златоглазок, питающихся клопанми-вонючками на стадиях их развития. Семейство зонтичных растений работает в этом смысле особенно хорошо. Вместо сорняков хорошо окружить малину укропом, тысячелистником, эхинацеями и астрами – они привлекают энтомофагов.
Если клопов немного, то можно опрыскать инсектицидным мылом, спреем с каолиновой глиной, препаратом с лимоноидом азадирахтином и собрать вредителей вручную, утопив потом в ведре с мыльной водой.
- Ацетамиприд;
- Бифентрин;
- Карбарил;
- Эсфенвалерат;
- Фентропатрин;
- Маланитон;
- Зета-циперметрин;
- Пиретрины;
- Тиаметоксам.
Обязательно посмотрите на этикетке окно распыления, например, фентропатрин и тиаметоксам сильно токсичны для пчел, не применяются в момент цветения малины.