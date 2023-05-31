Как вырастить огород на балконе

Весной многие жители столичного региона традиционно едут в подмосковные тепличные хозяйства за рассадой. В этом году особенно охотно раскупали оконную - так называют рассаду томатов-черри, миниатюрных огурцов, перцев и баклажанов. Как отмечают в областном минсельхозе, спрос на нее по сравнению с прошлым годом вырос вдвое.

© Российская Газета

В любой соцсети сегодня можно найти сообщества любителей огородов, посаженных на подоконнике или балконе.

Видео дня

"Наша группа возникла в разгар пандемии, когда и денег, и возможностей для досуга у людей стало меньше", - рассказывает администратор сообщества "Огород на балконе" Анастасия Коваль.

Оказалось, среди москвичей есть настоящие профессионалы оконных грядок, следуя рекомендациям которых, можно и с балкона собирать неплохие урожаи зелени и овощей. Сегодня в группе уже 16 тыс. человек, и число подписчиков все прибавляется.

"Моему огороду на лоджии уже лет 10. За сезон собираю ведро-полтора огурцов, до 10 кг черри, а своя свежая зелень у меня на столе круглый год", - утверждает москвичка Антонина Лупешина.

Она признается, что первые два года практически не получала урожая. Помидоры сначала заболели водянкой из-за неправильного полива, а потом хлорозом из-за перепада дневных и ночных температур.

С огурцами в первый год тоже приключилась оказия - сорт попался с мужскими и женскими цветками, а опылять их на застекленной лоджии оказалось некому, поскольку на 17-й этаж, где живет Антонина, не залетают даже мухи. На второй год она купила правильный гибридный сорт, не нуждающийся в опылении, но рассаду быстро побил грибок, появившийся из-за высокой влажности. Сладкий и жгучий перцы, росшие в соседних горшках, смешались и все плоды получились жгучими, а редис, посеянный по совету знакомых в бумажные втулки от туалетной бумаги, вырос с пушистой и яркой ботвой, но вообще без плодов.

Зато теперь, когда рука набита и ошибки учтены, садовод-любитель дает советы начинающим огородникам. Прежде всего, говорит она, нужно предусмотреть систему защиты растений от солнца, особенно тем, кто живет на верхних этажах. Если не повесить шторы или жалюзи, перепады температур будут такими, что растения получат ожоги и начнут болеть. Если балкон не застеклен, теневую защиту можно создать из подручных средств.

Не менее важно правильно рассчитать объем земли для хорошего урожая разных культур. Салаты и зелень можно высаживать в стандартные горшки или ящики, а вот для овощей лучше предусмотреть емкости побольше. На каждый корень должно приходиться не менее 7-10 литров земли. Если растениям будет тесно, хороших урожаев не жди, именно поэтому не завязал плодов и редис, высаженный в бумажные втулки.

"Для выращивания овощей я использую обычные мешки из строительного магазина, - делится Антонина. - Только их нужно ставить на поддон, потому что они пропускают воду".

Грунт тоже лучше купить, а не брать где-нибудь с улицы. Сорняков в купленном грунте не заводится, а вот профилактическую обработку от инфекций придется проводить регулярно. Примерно раз в две недели для этого нужно использовать биопрепараты или народные средства, например раствор куркумы. Самыми капризными считаются огурцы, иногда им требуются и химические "лекарства". Если нарушать технологию полива, огуречные саженцы быстро поразит грибок, от которого куркумой, увы, не избавишься.

Полив балконного огорода тоже требует навыков.

"Поливаем не по графику, а по мере надобности, постоянно проверяя, насколько просох верхний слой. И воду нужно лить небольшими порциями, стараясь попадать исключительно под корни растений", - советует еще один участник сообщества Александр Зенкин из подмосковной Электростали.

Многие в самую жару еще орошают листья балконных растений из пульверизатора. И это правильно, ведь прямые солнечные лучи могут сжечь листья растений за считаные часы.

За сезон с балкона можно собрать ведро огурцов и до 10 кг помидоров

Но тут легко впасть в другую крайность - при переувлажнении быстро создается микроклимат, способствующий появлению на стеблях так называемых воздушных корней, а это сильно снижает урожайность. Ну и водянку растений при переувлажнении никто не отменял. Эта болезнь поражает листья растений, что тоже не лучшим образом влияет на урожайность. А чтобы стимулировать плодоношение, постоянно подсыпать землю к стеблю растения. Ну и не забывать вовремя отщипывать лишние побеги, если культура идет в рост, а завязей не производит.

Зенкин акцентирует внимание также на семенах. Для балконного огорода годятся только гибридные самоопыляемые сорта, еще лучше - со специальной маркировкой "Для балконного (оконного) выращивания".

"Но я предпочитаю покупать готовую рассаду в тепличных хозяйствах", - признается Александр.