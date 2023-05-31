Июнь в огороде: что не поздно посадить с началом лета

Самым подходящим месяцем для посадок на дачном участке является июнь, уверяют эксперты. Дело в том, что земля к первому летнему месяцу уже достаточно прогрелась, и именно в это время растения наиболее активно набирают силу и идут в рост.

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Лучшее тому подтверждение – летняя посадка картофеля, который в России сажают обычно на майские праздники. В теплой июньской земле клубни быстро согреваются и дают ростки, которые стремительно пробиваются над делянками. Уже в середине августа можно будет собрать первый урожай такого картофеля.

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В июне вполне можно посеять морковь. Через неделю она прорастет, и ранние сорта дадут первый урожай к середине сентября.

В эти же дни можно посеять свеклу, но только не поздние сорта, и через 80 дней ее можно начать убирать.

Прекрасно будут себя чувствовать и посаженные в начале июня огурцы. В середине июля можно будет полакомиться первым таким огурцом. То же относится к кабачкам.

Июнь – самое время для посадки листового салата. Он растет очень быстро, и через две-три недели его уже можно собирать. Таким образом, можно наладить на даче непрерывное производство салата в течение всего лета. Важно только не передержать его на грядке, иначе он начнет горчить.

Также не поздно в июне посадить стручковую фасоль. Она растет очень быстро, и уже через два месяца можно будет собирать урожай.

Хорошим добавлением к обычному набору дачных огородных культур станет сладкая кукуруза. Она очень теплолюбива, и именно поэтому сеять ее следует не раньше июня. В теплую погоду всходы кукурузы появляются уже через три дня. Чтобы получить хороший урожай, рекомендуют выращивать не менее 12 растений.

Белокочанная капуста, посаженная в начале июне, вполне успеет созреть к осени. В эти же сроки можно сеять горох, укроп, петрушку и другую зелень.