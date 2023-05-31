Какие овощи еще не поздно посадить в июне

«Я сею почти все после 10 июня. В это время сажаю даже пророщенный картофель, и в середине августа он уже дает урожай. Поэтому тот, кто еще что-то не посеял, не посадил, – не опоздал. Мнение, что все надо успеть до Троицы, – миф. Праздник никаким образом не привязан к агрономическому календарю», – сказала специалист.