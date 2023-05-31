Какие овощи еще не поздно посадить в июне: ответ агронома
Дачники стараются закончить с посадками в огороде до дня Святой Троицы. Считается, что если успеть сделать все до праздника, то урожай будет отличным. Но многие овощи можно сажать почти до конца июня. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала агроном Людмила Шубина.
«Я сею почти все после 10 июня. В это время сажаю даже пророщенный картофель, и в середине августа он уже дает урожай. Поэтому тот, кто еще что-то не посеял, не посадил, – не опоздал. Мнение, что все надо успеть до Троицы, – миф. Праздник никаким образом не привязан к агрономическому календарю», – сказала специалист.
По словам Шубиной, дачники могут смело высаживать то, что еще не успели, до 15–20 июня. Но, конечно, в таком случае большую роль играет качество рассады и семян – нужно хорошо их отбирать.
Некоторые культуры вообще сажают в начале июля – это репа, свекла, редис, дайкон. Есть, например, репа Петровская, получившая такое название за то, что ее надо сеять в Петров день – 12-го числа. Пекинскую капусту сортов Ча-Ча и Маноко можно высаживать в 20-х числах июля, и они успеют нарастить хорошие кочаны, заключила агроном.