$80.69+0.6386.51+0.61

Какие овощи еще не поздно посадить в июне: ответ агронома

Дачники стараются закончить с посадками в огороде до дня Святой Троицы. Считается, что если успеть сделать все до праздника, то урожай будет отличным. Но многие овощи можно сажать почти до конца июня. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала агроном Людмила Шубина.

Какие овощи еще не поздно посадить в июне
© РИА "ФедералПресс"

«Я сею почти все после 10 июня. В это время сажаю даже пророщенный картофель, и в середине августа он уже дает урожай. Поэтому тот, кто еще что-то не посеял, не посадил, – не опоздал. Мнение, что все надо успеть до Троицы, – миф. Праздник никаким образом не привязан к агрономическому календарю», – сказала специалист.

По словам Шубиной, дачники могут смело высаживать то, что еще не успели, до 15–20 июня. Но, конечно, в таком случае большую роль играет качество рассады и семян – нужно хорошо их отбирать.

Некоторые культуры вообще сажают в начале июля – это репа, свекла, редис, дайкон. Есть, например, репа Петровская, получившая такое название за то, что ее надо сеять в Петров день – 12-го числа. Пекинскую капусту сортов Ча-Ча и Маноко можно высаживать в 20-х числах июля, и они успеют нарастить хорошие кочаны, заключила агроном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий