Ловим кайдзен: делаем генеральную уборку в шесть шагов

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день.

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Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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Генеральная уборка дома может пугать своим масштабом. Кажется, что в ней легко увязнуть, потратить много времени, но толком ничего не сделать.

Чтобы уборка вас не страшила, разделите её на несколько этапов.

Периодическую генеральную уборку стоит делать раз в два-три месяца. Параллельно также можно провести расхламление квартиры - избавиться от вещей, которыми никто не пользуется, и освободить пространство. Как это сделать, детально описывает японка Мари Кондо в своей книге "Магическая уборка" .

Уборку делают сверху вниз, чтобы свежевымытый пол не покрылся слоем пыли с антресолей, а также начиная с дальней комнаты и двигаясь к санузлу. При наличии первым моют балкон, затем по порядку жилые помещения, кухню, прихожую и ванную комнату. Можете написать план работ и затем с удовольствием вычёркивать выполненные пункты.

Откройте окна, чтобы не дышать пылью, микробами и бытовыми химикатами. Подготовьте заранее необходимый инвентарь и чистящие средства, чтобы потом не отвлекаться на их поиски. Сначала делаем сухую уборку, затем влажную.

Шаг 1

Снять все шторы и занавески и отправить их в стирку. Собрать текстиль - постельный, столовый, банный, положить в корзину для белья, пока стиральная машина занята. Собрать посуду с сильными загрязнениями, замочить её в раковине с чистящим средством. Выбить или почистить ковры, убрать их на время уборки. Разложить по местам разбросанные по дому вещи. Выбросить испорченную еду, сломанные предметы, пустую тару и прочий мусор.

Шаг 2

Протереть люстры и другие осветительные приборы. Помыть окна, подоконники, радиаторы и трубы. Снять паутину и стереть пыль с потолка. При необходимости помыть стены. Вытереть пыль с карнизов, картин и другого декора на стенах.

Шаг 3

Вытереть пыль со всех поверхностей, начиная с верхних: шкафы, полки, столы, тумбы, двери. Очистить зеркала, экран телевизора и компьютера. Протереть бытовую технику, предметы интерьера, листья растений. Пропылесосить мягкую мебель.

Шаг 4

Обработать места, где обнаружилась въевшаяся грязь или сложные пятна. Помыть полы и плинтусы.

Шаг 5

Приступить к уборке кухни. Помыть и продезинфицировать предметы в следующем порядке: СВЧ-печь, вытяжка, плита и духовка, холодильник (предварительно разморозить), мелкая бытовая техника, шкафчики и ящики, фартук, фасады, столешница, мусорная корзина, обеденный стол и стулья, мойка и смеситель. Сильно загрязнённые предметы вроде плиты стоит обработать чистящим средством, оставить его на 10 минут, а затем смыть.

Шаг 6

Моем и дезинфицируем ванную комнату. Самую грязную работу сделают чистящие средства, которые необходимо распылить по поверхностям и оставить на 10 минут. Обработать ванну, душевую кабину, плитку на стенах и полу, раковину, смеситель, унитаз. После того как бытовая химия удалит загрязнения, смыть её и вытереть все поверхности насухо.