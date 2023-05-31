Исследование Rambler&Co. Как россияне готовятся к жаркому лету 2023

Четверть (25%) горожан верят синоптикам, которые прогнозируют аномальную жару в стране в этом году

По сообщениям синоптиков, лето 2023 года может быть самым жарким за последние 150 лет и, возможно, войдёт в десятку самых тёплых за всю историю наблюдений. Связано это с отсутствием холодных ветров со стороны Тихого океана и, конечно, с глобальным потеплением. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили более чем у ста тысяч интернет-пользователей, готовятся ли они к жаре и чего в связи с этим опасаются.

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Большинство опрошенных россиян (75%) не верят прогнозам синоптиков и не боятся жары. Но четверть (25%) уже готовятся к летней тепловой аномалии.

Если жара будет невыносимой, 44% горожан останутся дома, 27% отметили, что хорошо переносят любые температуры. Почти треть (29%) рассматривают отъезд: из них 21% – за город, 5% – к морю, 3% планируют поехать в северные регионы.

Квартиры многих респондентов не оборудованы специальными климатическими приборами. Так, 38% полагаются на открытые окна, у 26% есть вентиляторы, у 25% – кондиционеры и у 11% – увлажнители воздуха.

На улице пережить жару проще. Почти половина россиян (48%) летом носят подходящую лёгкую одежду, 21% выходят гулять только утром или вечером, когда прохладнее. 20% пьют много воды, каждый десятый проводит время в тени или у водоёмов, 1% ходят с зонтиками от солнца.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Сбера Kandinsky 2.1.

Главной опасностью жаркого лета россияне называют лесные пожары (49%). Четверть (25%) отмечают влияние на сельское хозяйство, 16% опасаются тепловых ударов и 10% – обострения болезней и ухудшения самочувствия.

При этом больше половины (58%) участников опроса считают, что вносят свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Из них 24% сокращают потребление электроэнергии (например, выключают свет и электроприборы из сети, когда не используют), 16% высаживают деревья и растения. 8% стараются покупать товары местных производителей (это сокращает затраты топлива на транспортировку), 7% не используют личный транспорт, который выделяет углекислый газ, 3% занимаются переработкой отходов. Остальные пока только рассматривают переход на экологические привычки.