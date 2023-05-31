Что делать с залитой водой розеткой

Залитый водой сетевой фильтр необходимо отключить от розетки, вылить воду, высушить, а потом отнести специалистам для проверки, рассказала NEWS.ru эксперт по безопасности Елена Приорова.

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Она объяснила, что жидкость может повредить прибор изнутри. Собеседница подчеркнула, что без необходимой подготовки разбирать «пилот» нельзя.

Если вас залили соседи сверху и в розетку попала вода, немедленно отключите электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении. Для этого отключите основной автомат в электрической щитовой. Вызовите электрика. Если вода из розетки попала на пол, уведите подальше маленьких детей, животных, чтобы их обезопасить, — отметила Приорова.