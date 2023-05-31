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Что делать с залитой водой розеткой

Залитый водой сетевой фильтр необходимо отключить от розетки, вылить воду, высушить, а потом отнести специалистам для проверки, рассказала NEWS.ru эксперт по безопасности Елена Приорова.

Что делать с залитой водой розеткой
© Unsplash

Она объяснила, что жидкость может повредить прибор изнутри. Собеседница подчеркнула, что без необходимой подготовки разбирать «пилот» нельзя.

Если вас залили соседи сверху и в розетку попала вода, немедленно отключите электропитание. Это обезопасит от удара электрическим током всех, кто находится в помещении. Для этого отключите основной автомат в электрической щитовой. Вызовите электрика. Если вода из розетки попала на пол, уведите подальше маленьких детей, животных, чтобы их обезопасить, — отметила Приорова.

Она напомнила, что вода хорошо проводит ток, а напряжение в сети — 220 вольт, и этого достаточно для получения электротравмы. Собеседница добавила, что даже при отключенном электропитании нельзя прикасаться к мокрым устройствам или проводам, так как это может вызвать удар током.

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