Дачникам посоветовали бороться с мышами при помощи нарциссов

Бороться с мышами на даче можно при помощи нарциссов, которые защитят от грызунов другие культуры. Об этом в разговоре с изданием «БелНовости» рассказала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

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Эксперт посоветовала высадить нарциссы на участке, так как мыши предпочитают луковицы этих цветов. Таким образом грызунов можно будет отвлечь от других культур. На участке также можно оставить полынь или высадить ромашку, аромат которой отпугивает грызунов.