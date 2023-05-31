6 правил борьбы с пылью в доме летом

Бытовая пыль – это грязь, которую человек приносит с улицы, частицы его кожи, шерсть домашних животных. Летом проблему усугубляет пыльца растений, которая попадает на поверхности через окна, что особенно сказывается на аллергиках.

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Как минимизировать обилие такой грязи в квартире, рассказала «ФедералПресс» эксперт по уборке, гендиректор ООО «Клининговая Компания Настенька» Анастасия Савчук.

«Во-первых, в период цветений рекомендуется поменьше открывать окна, чтобы пыль с улицы не попадала в дом. Плюс существуют современные кондиционеры, которые очищают воздух перед тем, как он просачивается с улицы в квартиру. Тогда пыли будет меньше», – сказала специалист.

Второе правило – чаще проводить влажную уборку. Савчук призвала меньше использовать такие вещи, как веник и пылесос без аквафильтра, которые поднимают сухую пыль в воздух.

Третье – снизить количество текстиля в квартире. Шторы, ковры, жалюзи, пушистые покрывала и подушки – это самые большие пылесборники.

В-четвертых, стоит приобрести увлажнитель воздуха. Это устройство делает пыль более тяжелой, благодаря чему она быстро осаживается на поверхности. Потом ее можно быстро удалить влажной тряпкой.

«То, что вы видите пыль, это неплохо. Наоборот, у вас есть шанс избавиться от нее с помощью влажной уборки. А не создавать впечатление мнимой частоты тем, что пыль витает в воздухе», – дополнила клинер.

Пятое – чехлы на матрасы и подушки обязательно должны быть съемными. И не стоит использовать перьевые наполнители – синтетические материалы легче стирать.