Шаг за шагом: как отучить собаку рыть ямы на даче

Помогите питомцу избавиться от этой привычки.

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Вы заботливо высадили цветы и овощи, создали эстетичный вид в саду, а затем вывезли туда непоседливого питомца. Пушистый любимец часто становится настоящей проблемой на даче: инстинкты заставляют собак рыть ямы.

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Делают они не для того, чтобы насолить хозяину или испортить участок. Но это поведение можно скорректировать и больше не бояться вывозить питомца за город.

Начните с подготовки сада: собаке важно понять, что на даче ему можно веселиться не на всей территории. Для этого нужно огородить грядки и кусты: поставьте заграждения из камней или досок.

Когда привезете собаку на участок, не отпускайте ее с поводка сразу, а прогуляйтесь по территории, обходя дорожки и лужайки. За хорошее, спокойное поведение поощряйте домашнего любимца.

Следующим шагом должно стать избавление собаки от стресса. Дача для питомца — новое, такое радостное и соблазнительное место. Такая перемена места вызывает у животного перевозбуждение, которое снимают собаки с помощью активных действий. Чтобы питомец не начал от радости рыть ямы, помогите ему выплеснуть нервное напряжение.

Побегайте с собакой, поиграйте в мяч, покидайте палку или пулер, хвалите животное и дайте ему немного устать. Иногда этого достаточно для того, чтобы собака перестала портить участок.

При этом важно следить за поведением питомца: если понимаете, что собака начала скучать, снова уделите ей внимание.

Прячьте и заставляйте находить лакомства, займитесь тренировкой или дрессурой. Помните: наказание за свершившееся действие непонятно для питомца! Но вы можете показать собаке, что ее жизнь становится менее интересной после плохого поведения: окликните пса, когда он копает, отведите от ямы и игнорируйте какое-то время после этого. Когда любимец успокоится, дайте ему угощение, погладьте и поиграйте.

Со временем пес поймет, что копание ям — значит недовольство хозяина. Чтобы ускорить процесс, возьмите пульверизатор с водой комнатной температуры.