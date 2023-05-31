Как оформить интерьер в стиле гранж

Если вы думаете, что этот стиль выбирают бунтари и мятежные натуры, вы глубоко ошибаетесь.

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Пора обновляться, в том числе это касается и интерьера. Но если вы не готовы менять его полностью, присмотритесь к стилю гранж — эклектичность, идея умиротворенности придется вам по душе.

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Судя по названию, можно было бы подумать, что это стилевое направление созвучно бунтарям, мятежным натурам, творческим личностям, ведь в переводе с английского grunge означает «грязь, мусор». Пожалуй, если мы говорим о небрежности, отсутствии условностей и четких рамок. Однако этимологические корни связаны с французским la grange — «сарай» или «сеновал».

Именно французскую аристократию XIX века следует поблагодарить за появление гранжа в нашей жизни. Пресытившись вычурной городской жизнью, вельможи и советники устремлялись в деревню, в свои родовые поместья.

В оформлении усадеб они сознательно отказывались от шика и помпезности, заимствуя некоторые элементы сельского быта. Так что гранж — это баланс классики и кантри. В отличие от первой в нем нет тяжеловесной монументальности, как, впрочем, нет и наивной простоты второго. Он гораздо более фабричен, технологичен и аккуратен.

В восьмидесятые годы прошлого столетия гранж пережил второе рождение. Он видоизменился: гладкие стены сменила необработанная кирпичная кладка, массивная классическая мебель уступила место легким раздвижным конструкциям. Визуально этот стиль даже стал чем-то напоминать лофт, но в нем полностью отсутствуют постиндустриальные мотивы, выставленные напоказ трубы, железные балки перекрытий, вентиляционные шахты.

Идея состоит в том, чтобы создать пространство, в котором комфортно жить и отдыхать, а если интерьер наскучит, его можно легко и быстро изменить.

Бодрящий микс

Гранж считают стилевым направлением зрелых людей. Обстановка действительно больше располагает к неспешным беседам за чашкой чая, нежели к шумным вечеринкам. Ему свойственна камерность, он не любит огромных помещений, и, даже если оформляется всего лишь студия, ее тоже нужно разбить на зоны.

В наследие от классического стиля гранжу достались симметрия, выверенность элементов, добротность. Однако величественные формы заменены на более компактные и скромные, а дорогая отделка, лепнина и позолота в интерьерах уступили место натуральному дереву и тканям.

В отличие от старой доброй классики гранж не требует таких уж больших финансовых затрат. Здесь допустимы аксессуары с блошиных рынков, копии произведений искусства, наряду с добротной деревянной мебелью активно используется так называемая дачная. Например, плетеные стулья, легкие ажурные полки, открытые места хранения. Классическая отделка мирно соседствует с рустикальной.

Довольно часто в гранж-интерьерах используются кованые элементы. Это могут быть ажурные ножки столов и стульев, рамы для картин и зеркал, держатели для цветов, каминная решетка. Но слишком перегружать помещение мебелью, аксессуарами и текстилем не следует. Гранж любит воздух.

Простые движения

В оформлении избегайте вычурности и помпезности, кричащих расцветок. Яркие цвета допустимы как акценты, в целом же палитра спокойная: серо-бежевые, молочные, оливковые, коричневые тона. Для отделки стен лучше всего использовать натуральный камень или кирпич. Если в вашем доме есть настоящая кирпичная кладка, оставьте ее в первозданном виде либо же искусственно состарьте с помощью штукатурки, подчеркните фактуру. Деревянные потолки с массивными балками тоже лишь слегка обрабатываются специальными защитными составами. Материал должен выглядеть максимально естественно. Для пола подойдут неброская плитка, состаренный паркет, бетон, имитация камня.

Мебель должна быть плавных классических форм, добротной, выполненной из дерева. Раньше был популярен тик, но сейчас используют и другие породы. Чтобы создать облегченный интерьер, откажитесь от массивных шкафов и буфетов. Их стоит заменить открытыми стеллажами, комодами и небольшими тумбами. Традиционный мягкий уголок может быть представлен группой кресел, полукресел и пуфов, объединенных журнальным столиком. Стулья — легкие, тумбочки — передвижные.

Правила дома

Дополните интерьер антикварными предметами — портретом в красивой раме, зеркалом, каминными часами, несколькими статуэтками. Оживят обстановку одно-два небольших комнатных растения. С декором вообще не стоит перебарщивать. То же касается и текстиля — он уместен в небольших количествах: плотные шторы, подушки на диване, ворсистый ковер на полу — этого достаточно. Ткани используйте натуральные: лен, хлопок, сатин, жаккард. И никаких контрастных сочетаний. Все элементы интерьера должны быть объединены цветовой гармонией. Уделите особое внимание освещению: торшеры под тканевым абажуром, бра сделают жилье еще более уютным.