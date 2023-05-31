Семь признаков, что ваша кошка счастлива

Владельцы кошек желают, чтобы их питомцы были счастливы.

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Несмотря на то что каждое животное индивидуально и может проявлять довольство жизнью по-разному, есть несколько универсальных признаков счастливого зверя. Об этом сообщает издание The Spruce Pets.

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Мяуканье

Голосистые кошки могут буквально «сказать», что они счастливы. Как правило, более высокие звуки означают радость жизни, низкие — разочарование или требование. В случае с менее говорливыми кошачьими натурами об их счастье может свидетельствовать как раз молчание и отсутствие каких-либо звуков. Мурчание не всегда признак счастья четвероногого — скорее, удовлетворенности или даже блаженства.

Язык тела

Существует множество положений глаз, ушей, шерсти и тела, которые указывают на настроение животного. Например, расслабленная довольная кошка может отдыхать, поджав передние лапы, выставив уши вперед и приспустив веки. Моргание в ответ на взгляд хозяина с другого конца комнаты — это жест умиротворенного зверя. Внезапное расширение зрачков может свидетельствовать, например, о радостном возбуждении в ответ на полную миску еды или, наоборот, возбуждении от страха или стресса. У счастливых кошек усы слегка выдвинуты вперед, шерсть приглажена, хвост расслаблен. Когда кошка радостная, ее хвост стоит прямо, только кончик изогнут, как бы приветствуя людей и других домашних животных, которых пушистик считает друзьями.

Любопытство

Счастливая кошка проявляет интерес к своему окружению. Например, кот-исследователь трогает лапой все новое в доме или спокойно наблюдает со стороны. Несмотря на то что многие кошки расценивают незнакомцев как опасность, довольный зверь реагирует, скорее, с осторожностью, чем со страхом. Уверенные в себе мурлыки обладают самым высоким коэффициентом счастья.

Игры

Здоровые и хорошо социализированные котята играют без остановки. Игривость — это самый верный признак счастья. По мере взросления кошек и достижения ими среднего и пожилого возраста игровая активность естественным образом снижается, но все равно остается на определенном уровне. Любое количество игр, от шумных забегов и состязаний с сородичами до спокойного похлопывания лапой по ноге хозяина, чтобы привлечь внимание, может свидетельствовать о кошачьем счастье. Кошки играют с другими животными (и людьми), которые им нравятся и которым они доверяют.

Сон

Кошки склонны много спать, когда больны или находятся в депрессии, но их предпочтения в месте сна говорят об их симпатии. Желание отдыхать с другими кошками указывает на теплые отношения с выбранными приятелями по сну. Если кошка выбирает хозяина в качестве партнера по постели, можно радоваться. Это означает, что хвостатая чувствует себя в безопасности с ним.

Уход

Кошки, которые хорошо себя чувствуют, уделяют много времени уходу за собой. Запущенный внешний вид животного — признак стресса, болезни или травмы, поэтому, когда шубка зверя выглядит шикарно, это указывает на хорошее настроение. Ухаживание за другими кошками или облизывание хозяина (как при совместном сне) также свидетельствует о доверии и позитивных отношениях.

Питание