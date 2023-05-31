4 привычки, из-за которых вы платите за электричество больше

Вы можете даже не подозревать об этом, но определённые ваши привычки приводят к пустой трате электричества и к более высоким счетам. Вот чего вам лучше избегать.

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Устанавливать слишком высокое значение температуры у водонагревателя. Нет смысла задавать значение больше 50 градусов. Вместо этого лучше добавьте напоминание об ограничении использования горячей воды: например, начиная с пяти минут.

Забывать выключить свет и отключить бытовую технику. Дело в том, что приборы, подключенные к розетке, тратят много электричества. То же самое касается света. Если вы всё время забываете, то можете установить систему «умный дом», которая будет отключать всё сама.

Не проверять термостат. Обращайте внимание на его значения и программируйте его при необходимости.