Высокие грядки своими руками: как правильно сделать, материалы

Высокие грядки могут стать отличным решением для тех, кто хочет выращивать свои овощи и фрукты, но живет в нечерноземных регионах страны. Причем их можно сделать своими руками, главное – выбрать материал и определиться с размером и конструкцией.

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«Рамблер» рассказывает, как в чем преимущества высоких грядок и как их сделать своими руками.

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Что такое высокие грядки

Высокие грядки – это специальные конструкции, которые позволяют выращивать растения на высоте. Они могут быть выполнены из разных материалов, например, дерева, кирпича, металла, древесно-полимерного композита и шифера. Высота грядки может варьироваться от 15 до 100 сантиметров, что позволяет удобно ухаживать за растениями и избежать проблем с болезнями и вредителями.

Какие материалы можно использовать для высоких грядок

Дерево. Деревянные грядки – это самый популярный и эстетичный вариант. Они надежны, просты в изготовлении и хорошо выглядят.

Кирпич. Кирпичные грядки – это более долговечный вариант, который может прослужить много лет. Но стоимость такой грядки будет выше.

Металл. Металлические грядки – это легкий и прочный материал, который не требует особого ухода. Предпочтение нужно отдавать оцинкованному металлу, который не покрывается ржавчиной и долго служит. Кстати, оцинкованные грядки можно купить готовые, их останется только собрать на участке.

ДПК, или древесно-полимерный композит – это легкий и прочный материал, который не требует особого ухода. Достаточно дорогой вариант, но с внушительным сроком службы – 25 лет. Еще один плюс – эстетичный внешний вид.

Плоский шифер – асбестоцементные листы. Наверное, самый оптимальный вариант по соотношению цены и срока службы. Такие грядки будут работать не менее 30 лет. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, - разрастание лишайника снаружи, но это легко решается обработкой любым препаратом против грибов, например, железным купоросом. Если вас не устраивает серый шиферный цвет, в продаже можно найти окрашенные в массе листы.

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Как правильно сделать высокую грядку

Выберите место для грядки. Лучше всего, если это будет место с хорошим доступом к солнечным лучам и воде. Размер грядки должен быть таким, чтобы вы могли ухаживать за ней без особых усилий. Ширина грядки не должна превышать 1 метр, а длина – 2-3 метра. Подготовьте материалы. Вы можете использовать дерево, кирпич, металл, древесно-полимерный композит или плоский шифер. Для деревянных грядок лучше использовать доски толщиной не менее 2,5 см, здесь работает принцип – чем толще, тем лучше. Для кирпичных грядок используйте кирпичи и цемент. Для металлических грядок можно использовать профильную трубу или листовой металл, лучше оцинкованный. Для изготовления грядок из древесно-полимерного композита продаются специальные комплекты. Соберите конструкцию. Сначала сделайте раму из выбранного материала, затем закрепите ее на земле или подставке. Если вы делаете деревянную грядку, обработайте доски антисептиком для защиты от гниения. На дно уложите листы картона и геотекстиль для защиты от сорняков, а также металлическую сетку, которая защитит растения от кротов, мышей и других вредителей. Наполните грядку почвой. Для этого используйте специальную смесь, которую можно купить в магазине или приготовить самостоятельно из чернозема, торфа, перегноя и песка. Если вы хотите обустроить теплую грядку, то на дно нужно будет положить сухие ветки, толстый слой опилок, компост, а затем уже засыпать подготовленную почвосмесь. Такая грядка должна быть выше, чтобы поместились все слои, нужно не меньше 30-40 сантиметров. Высадите растения. Выберите те растения, которые лучше всего подходят для выращивания на грядке. Например, это могут быть помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, салаты, клубника и т.д.

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В чем преимущества высоких грядок

Высокие грядки обладают рядом неоспоримых преимуществ.

Удобство ухода. Высокие грядки позволяют удобно ухаживать за растениями без необходимости наклоняться или стоять на коленях.

Защита от болезней и вредителей. Высота грядки позволяет избежать контакта растений с землей, что уменьшает риск заражения болезнями и нападения вредителей.

Увеличение урожая. Высокие грядки позволяют выращивать больше растений на той же площади, что увеличивает урожайность.

Экономия места. Высокие грядки занимают меньше места, чем обычные огороды, что особенно важно для тех, кто живет на небольшом участке.

Возможность выращивания на любой поверхности. Высокие грядки можно размещать на любой поверхности, будь то балкон, терраса или крыша здания.

Сколько времени служат высокие грядки из разных материалов

Время службы высоких грядок из разных материалов может быть разным. Например, грядки из дерева могут прослужить до 10 лет, если хорошо ухаживать за ними и защищать от влаги и солнца специальными средствами. Грядки из металла могут прослужить дольше, но могут ржаветь со временем. Грядки из кирпича или камня будут служить десятилетиями, но могут быть дороже и сложнее в установке. В целом, время службы высоких грядок зависит от материала, качества установки и ухода за ними.