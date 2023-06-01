Как вырастить мирт из семян

Решила я свою коллекцию комнатных растений немного поменять в сторону полезности, потому как красота красотой, но хочется, чтобы еще и польза была от комнатных растений. Читала о полезных свойствах мирта для атмосферы в доме во всех смыслах.

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Мирт, благодаря своим обеззараживающими свойствами, чистит воздух и способствует умиротворяющей обстановке в семье, а что еще надо? Только завести такое полезное растение и стараться вместе с ним делать мир лучше.

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Засматривалась на штамбовые мирты в гипермаркетах, но они дороговаты, да и слышала много раз, что после покупки часто осыпаются листики, приходится реанимировать растение. Когда увидела в магазине семена мирта, не раздумывая, купила, лучше уж потратить время, пусть медленно растет, но будет свое адаптированное деревце.

В прошлом году посеяла семена, и вот, спустя год, у меня такое растение высотой около 37 см. Да, растет не быстро, но уверенно.

Описание растения

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Мирт (Myrtus) – род вечнозеленых растений (деревьев или кустарников) семейства Миртовые. Само слово мирт заимствовано из греческого языка, производное от «мирра», «бальзам». Существует около 100 разновидностей мирта, есть даже вариегатные сорта с очень красивыми пестрыми листьями. Я выращиваю мирт обыкновенный, собственно, его в основном и выращивают в помещениях.

Мирт — это уникальное растение, которое сочетает в себе декоративность и полезные свойства. Родиной мирта считается Средиземноморье, в холодных регионах он может выращиваться только как комнатное растение. Хорошо поддается формировке и выглядит очень аккуратно, поэтому может выращиваться как бонсай. В условиях помещения вырастает примерно до 70 см. Листики у него мелкие, темно-зеленые, цветки белые, душистые. Мирт, выращенный из семян, зацветает на 4-5 год. На месте цветов образуются съедобные пурпурно-черные ягоды. Листья мирта содержат эфирные масла. Фитонциды, которые выделяет растение, дезинфицируют воздух.

Условия выращивания

Пишут, что мирт достаточно капризное растение, но мой опыт говорит об обратном, он очень любит воду и ему её нужно давать вовремя.

Любит: повышенную влажность, регулярное опрыскивание в весенне-летний период;

регулярный полив сразу после подсыхания верхнего слоя земляного кома;

хорошее освещение, но от палящего солнца я его притеняю;

любит свежий воздух, летом лучше содержать на балконе.

Не любит: как пересыхания почвы, так и залива;

высокие температуры зимой, нужен период покоя (рекомендуется содержание в зимний период при температуре +6...+8°C).

Посадка, пересадка и размножение

Легче всего размножать мирт черенками, так они будут сохранять признаки материнского растения. Срез черенков обрабатывают «Корневином», помещают во влажный грунт, делают тепличку, которую периодически нужно проветривать. Растение, выращенное из черенка, зацветет гораздо раньше, чем из семян.

Для выращивания из семян рекомендуется брать свежие плоды. Семена лучше перед посадкой продезинфицировать и высадить в легкую хорошо увлажненную почву, неглубоко, поставить в теплое светлое место. Всходы появляются обычно в течение 1,5 месяцев. Нужно регулярно следить за тем, чтобы грунт не пересыхал.

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В моем случае я использовала семена мирта 'Адамово дерево' от «Аэлиты», дата упаковки была 2021 год, сеяла я весной 2022. В пакетике находилось 5 семян, я посеяла два семечка, и довольно быстро, в течение двух недель, из двух семян появился один росток.

Рос он не быстро, но сразу начал выгонять боковые веточки. В течение года два раза переваливала его в больший горшок. Надо сказать, что увеличение объема горшка ему нравится, растение не затормаживается в развитии после пересадки, а откликается ростом.

Лучшее время для пересадки – весна. Молодые растения пересаживаются ежегодно, взрослые – раз в несколько лет. Хороший субстрат для посадки — смесь, примерно в одинаковом соотношении, дерновой земли, песка, торфа. Обязательно на дно горшка уложить дренаж.

Полив и подкормка

Воду для полива лучше использовать отстоянную. Земля в горшке должна быть всегда увлажнена, но вода в поддоне не должна скапливаться. Я привыкла поливать его чаще чем другие растения, но понемногу.

При кратковременном пересыхании, день-два, по моему опыту, с миртом ничего не случалось, листья он не сбрасывал. Если грунт сильно пересох, горшок следует погрузить в воду. Зимой полив сокращают.

Подкормки в весеннее-летний период следует вносить на регулярной основе. Я поливаю с жидким комплексным удобрением «Буйские удобрения» для комнатных растений. Для того чтобы получить цветение, нужно поливать фосфорными удобрениями.

Особенности выращивания

Выращивать мирт лучше на западном или восточном окне, на южном — с притенением. На северном может не хватать света. Мирт хорошо откликается на обрезку, прищипывание. С помощью обрезки можно сформировать деревце на штамбе, в виде шара, благодаря прищипке побегов хорошо формируется куст. Хорошее время для обрезки – весна, но в этом случае цветение наступает на следующий год, поэтому часто стригут растение после цветения. Прищипывают круглогодично.

Я пока не решила, буду ли формировать деревце на штамбе или оставлю в виде куста, поэтому пока только прищипывала. После прищипки за весну новые веточки выросли на 7-10 см. Без формировки растение приобретает пирамидальную форму.

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Интересные факты

Существует много легенд, связанных с миртом. Собственно, мирт называют адамовым деревом, потому что по арабским поверьям, когда первые люди были изгнаны из Рая, Адам прихватил с собой веточку мирта в память о лучших временах.

В Древней Греции мирт играл большое значение, он был атрибутом богини Афродиты. Мирты высаживали у ее храмов. Высшие афинские чины носили миртовые венки. Ими же украшали статуи героев. От греков почитание мирта перешло и к римлянам. Были подмечены целебные свойства мирта: водой, настоянной на цветах мирта, умывались знатные дамы, считалось, что это придает свежесть лицу.

Еще существует название мирта – «дерево невесты». С древности миртовыми веточками украшали свадебные обряды. При английском дворе от королевы Виктории пошла традиция вкладывать веточку мирта в свадебный букет каждой невесты британского королевского дома. Она сама вырастила мирт из черенка. Веточка в букете означает, что любовь будет такой же вечной, как и цветущий куст мирта.

В некоторых странах есть традиция дарить мирт для влюбленных на свадьбу как символ благополучной жизни для новой семьи, поэтому его называют «Деревом семейного благополучия и счастья». Мирт благотворно влияет на атмосферу и микроклимат в доме, тем самым способствует процветанию, счастью и скрепляет семью.

В листьях и побегах мирта содержатся такие эфирные масла, которые обладают высокими антибактериальными свойствами. Настойка мирта хорошо справляется со стафилококковой инфекцией, со штаммами туберкулезной палочки.

Эфирное масло данного дерева применяется в парфюмерной продукции. На островах Сардиния и Корсика на мирте настаивают ароматный ликер «Mirto». Часто листочки мирта используют как приправу для придания еде аромата.