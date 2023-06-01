Растения, которые следует держать подальше от домашних животных

Способность животных инстинктивно определять вредные для здоровья растения и избегать их употребления несколько преувеличена — об этом свидетельствуют случаи отравлений, нередкие в практике ветеринарных клиник. Поэтому забота о безопасности питомца целиком и полностью ложится на плечи его владельца.

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Как распознать угрозу и предупредить ее

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Сразу скажу: перечислить все виды трав и цветов, опасных для домашних животных, не получится точно — для этого нужна не статья, а целая книга. В первую очередь сюда нужно отнести ядовитые растения: то, что таит угрозу для человека, в подавляющем большинстве случаев токсично также для кошки или собаки. Рододендроны, наперстянки, акониты, ландыши, клещевина, волчеягодник — список огромен.

Да, редкое животное станет жевать лютики или дельфиниумы. Да, у ядовитых растений часто отвратительный вкус или резкий аромат, отпугивающий любителей попробовать листочек на зуб. Но порой для отравления достаточно совсем небольшой дозы, поэтому знать об опасности и присматривать за питомцем на прогулке будет не лишним.

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Кроме того, нужно учитывать состояние здоровья животного, его возраст, породу, другие обстоятельства. Так, есть информация, что алоэ провоцирует тяжелую диарею (понос) у животных, а это в результате приводит к обезвоживанию. Однако многие кошки регулярно обгрызают кончики мясистых листьев этого растения и ничуть не страдают от такой «витаминной добавки».

Но пожалуй, самая большая угроза — та, о которой мы даже не догадываемся (а значит, вряд ли позаботимся о том, чтобы ее предупредить). Поэтому дальше речь пойдет о тех культурах, опасность которых для домашних питомцев совсем не очевидна.

Опасные садовые растения

Вот, например, лилии. Вроде, безопасное растение, и многие не догадываются, что для кошек (для собак тоже, но в меньшей степени) оно очень токсично и может спровоцировать тяжелую почечную недостаточность. То же относится к лилейникам.

Опасны для животных и все виды хризантем; отравление ими проявляется симптомами расстройства пищеварения (понос, рвота), нарушением координации движений. К тем же последствиям приводит попытка собаки или кошки пожевать листья ирисов. Тяжелые отравления вызывают нарциссы и гиацинты.

Не следует подпускать животных, склонных пробовать растения на зуб, к гортензиям, клематисам и люпинам. Угрозу представляют пасленовые: побеги картофеля, томатов и даже петунии; листья табака могут спровоцировать отек гортани и сердечную недостаточность.

Кстати, важный момент: симптомы отравления одним и тем же растением у разных животных могут быть различными. Так, сок побегов или листьев рододендрона у одних животных вызывает перевозбуждение, а у других — вялость, угнетение функций центральной нервной системы. К тому же, далеко не всегда удается легко и быстро определить причину болезненного состояния. Поэтому при любом подозрении на отравление важно как можно быстрее доставить питомца к ветеринару.

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Млечный сок всех видов молочайных вызывает воспаления и ожоги слизистых, дерматиты, язвы. При попадании его внутрь возможны судороги, рвота, общая интоксикация организма. К отравлению приводит также ревень; рута душистая вызывает дерматиты, а плющ способен привести к параличу и нарушениям в работе сердца.

Есть еще один нюанс, о котором часто забывают: применение удобрений и пестицидов. Многие препараты для защиты растений токсичны, поэтому важно соблюдать технику безопасности: всегда закрывать остатки готового раствора; следить, чтобы во время обработки животных не было рядом, а после не позволять им играть там, где вы использовали такие средства.

Опасные комнатные растения

Тут список еще больше. И если про монстеру, диффенбахию, фикус или азалию большинство владельцев домашних животных знают, то обнаружить в этом списке гиппеаструмы я, например, не ожидала. Это растение отнесено к умеренно токсичным, однако вызвать рвоту и рези в животе оно способно.

Слишком близкое знакомство питомца с клубневыми бегониями чревато ожогом слизистой и отеком гортани. К отекам приводит также употребление животным в пищу листьев сциндапсуса, а листья каланхоэ, шефлеры, спатифиллума и драцены вызывают не только раздражение слизистых, но и различные симптомы нарушения пищеварения.

Вообще, после знакомства с этой темой у меня сложилось впечатление, что назвать безопасные для домашних животных растения было бы проще, чем токсичные. Отдельные источники заносят в список опасных даже хлорофитум и шлюмбергеру (известную больше как декабрист), хотя большинство специалистов-практиков утверждают, что эти растения не причинят вреда кошкам или собакам.

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К нежелательным и опасным причисляют кактусы — однако мне доводилось читать и слышать истории о домашних питомцах, которые умудрялись жевать их без ущерба для своего здоровья.

Неоднозначны и сведения о циперусе — весьма популярном у кошек растении. Многие сходятся во мнении, что это растение безобидно, однако есть и прямо противоположная позиция. Ее сторонники говорят, что острые края листьев циперуса травмируют слизистые оболочки рта, горла, желудка кошки, что способно привести к воспалениям и другим негативным последствиям.

Что делать?

Складывается впечатление, что для домашних питомцев опасно практически все, что растет в саду или на подоконнике. А что тогда сажать и как защитить животных от опасности?

Проще всего с комнатными растениями. Прежде чем принести домой очередной горшок с цветочком, стоит узнать о нем побольше и убедиться, что приобретение точно не навредит четвероногому любимцу. Ну, или строго разделить «сферы влияния»: не пускать животное туда, где стоят растения, и не размещать горшки с цветами там, где свободно бродит питомец.

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