Дачные привычки, которые бесят ваших соседей

Проверьте, не относитесь ли вы сами к таким персонажам/

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У каждого из нас есть сосед по даче, которого ненавидят абсолютно все. Если вы с таким персонажем не знакомы, вам невероятно повезло. Хотя, может быть, этот сосед — вы?

Мы собрали топ привычек, которые бесят абсолютно всех дачников. Проверьте, возможно, и вам от каких-то из них стоит избавиться.

Сжигание мусора

Конечно, сжигать мусор приходится регулярно, от этого никуда не деться. Однако разводить огонь, особенно для такого мероприятия, необходимо по правилам. Хуже всего, если вы жжете мусор рядом с забором соседей, а еще «лучше» — подбрасываете в огонь пластик. Понимается черная туча, которая медленно, но верно заплывает в окна ваших соседей.

А как вы косите траву?

Всеv знакомый звук — газонокосилка по утру. Но одно дело, если вы косите траву в полдень в будни, и совсем другое, когда вы заводите своего бензинового зверя в выходные раньше десяти утра. Шум от косилки способен поднять на уши все СНТ. Вы готовы к ненависти соседей? Вот и мы думаем, что нет.

На участке при параде

Естественно, для дачи мы не подбираем образы так тщательно, как для города, и все же стоит держать себя в руках, если очень хочется выйти на огород в одних трусах или дырявых штанах. Никто не может запретить вам выбирать для участка самые заношенные вещи, однако учитывайте, насколько хорошо просматривается ваш участок — соседи могут оказаться очень впечатлительными.

Музыка на всю