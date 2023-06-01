Почему нельзя оставлять квартиру с открытыми окнами

Оставляя окна в квартире в режиме проветривания на время отсутствия дома, владелец недвижимости рискует стать жертвой воров, заявила NEWS.ru эксперт по безопасности Елена Приорова. По ее словам, сейчас некоторые злоумышленники работают под видом сотрудников ЖКХ на альпинистском снаряжении, поэтому пострадать от кражи могут не только жители первых этажей.

Открытое окно — серьезная опасность для кражи из квартиры и не только, если вы живете на первых этажах. Воры сейчас очень мобильны, находчивы, используют козырьки, коробки для размещения кондиционеров, есть такие, кто работает под видом альпинистов, проводящих фасадные работы, — говорит Приорова.

Также эксперт отметила, что открытое перед уходом окно может в итоге навредить мебели в домохозяйстве.

За время вашего отсутствия погода может сильно измениться. Безветренное и ясное утро — не гарантия штиля на весь день. Мы должны для себя решить, чего хотим больше — проветрить наше помещение или получить проблему. Ведь даже если открыта только фрамуга, при сильном порыве ветра всегда есть вероятность, что ее крепления не выдержат, окно распахнется и разобьется, — поясняет эксперт.