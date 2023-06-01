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Как починить застежки-липучки на обуви в домашних условиях: видео

Не стоит расстраиваться и сразу бежать в магазин, если "липучка" на ваших любимых сандалиях пришла в негодность. Ведь восстановить застежку можно самостоятельно, даже не имея специальных инструментов.

Блогер @Onaznaett рассказала, как с помощью подручных средств восстановить застежку-липучку на обуви, чтобы она вновь держалась.

Чтобы исправить проблему, необходимо сначала подравнять мягкую часть застежки. Для этого возьмите ножницы и отстригите потрепанные кончики. После аккуратно проведите горящей спичкой по обрезанным ворсинкам, чтобы они немного сжались.

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