Не стоит расстраиваться и сразу бежать в магазин, если "липучка" на ваших любимых сандалиях пришла в негодность. Ведь восстановить застежку можно самостоятельно, даже не имея специальных инструментов.

Блогер @Onaznaett рассказала, как с помощью подручных средств восстановить застежку-липучку на обуви, чтобы она вновь держалась.

Чтобы исправить проблему, необходимо сначала подравнять мягкую часть застежки. Для этого возьмите ножницы и отстригите потрепанные кончики. После аккуратно проведите горящей спичкой по обрезанным ворсинкам, чтобы они немного сжались.