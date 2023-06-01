Стильно и удобно: подставка для украшений из фоторамки
Не знаю, новая идея или нет. Скорее всего что не новая, так как в этом мире за новое дают Нобелевскую премию, да и то не всегда:)
Если кому-то покажется банальщиной, простите великодушно, пришло озарение — решила написать:) Не давали мне покоя маленькие крючки из набора, приобретённого в «Фикспрайс».
Большие из этого набора у меня расходятся влёт, средние тоже использую, а маленькие никуда не могу применить
На этих маленьких крючках нужно развешивать что-то маленькое, подумалось мне… И в голове возникла картинка с развешенными бусиками :)
Совет для тех, кто любит много разных побрякушек и готов ими любоваться постоянно:) Сама я не отношусь к таким дамам, но вдруг кому-то пригодится:) Особенно, думаю, должно понравиться маленьким девочкам :) А демонстрационные экземпляры мне достались как раз с детских лет моей племянницы, отдала мне для моих «очумелок», так что у меня имеется что показать:)
Материалы и инструменты
- Фоторамка
- Сетка
- Крючки
Ход работ
Берём фоторамку и любую сетку с любого размера ячейками.
Я использовала обычную сетку-авоську времен СССР, на сетке развешиваем крючки
Сетка натягивается поверх стекла, так удобнее снимать крючки и снова развешивать. Можно вставить фото, можно любую тематическую картинку, я вставила лист чёрной бумаги.
Серьги, клипсы можно подвешивать за сетку
Цепочки, браслеты, кулоны, подвески — на крючки
В общем, как-то так… На мой взгляд, смотрится довольно стильно:) Спасибо, что заглянули:)