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Стильно и удобно: подставка для украшений из фоторамки

Не знаю, новая идея или нет. Скорее всего что не новая, так как в этом мире за новое дают Нобелевскую премию, да и то не всегда:)

Стильно и удобно: подставка для украшений из фоторамки
© Загружено Bernata для 7dach.ru

Если кому-то покажется банальщиной, простите великодушно, пришло озарение — решила написать:) Не давали мне покоя маленькие крючки из набора, приобретённого в «Фикспрайс».

Загружено Bernata для 7dach.ru

Большие из этого набора у меня расходятся влёт, средние тоже использую, а маленькие никуда не могу применить

На этих маленьких крючках нужно развешивать что-то маленькое, подумалось мне… И в голове возникла картинка с развешенными бусиками :)

Совет для тех, кто любит много разных побрякушек и готов ими любоваться постоянно:) Сама я не отношусь к таким дамам, но вдруг кому-то пригодится:) Особенно, думаю, должно понравиться маленьким девочкам :) А демонстрационные экземпляры мне достались как раз с детских лет моей племянницы, отдала мне для моих «очумелок», так что у меня имеется что показать:)

Материалы и инструменты

  • Фоторамка
  • Сетка
  • Крючки

Ход работ

Загружено Bernata для 7dach.ru

Берём фоторамку и любую сетку с любого размера ячейками.

Загружено Bernata для 7dach.ru

Я использовала обычную сетку-авоську времен СССР, на сетке развешиваем крючки

Сетка натягивается поверх стекла, так удобнее снимать крючки и снова развешивать. Можно вставить фото, можно любую тематическую картинку, я вставила лист чёрной бумаги.

Загружено Bernata для 7dach.ru

Серьги, клипсы можно подвешивать за сетку

Загружено Bernata для 7dach.ru

Цепочки, браслеты, кулоны, подвески — на крючки

В общем, как-то так… На мой взгляд, смотрится довольно стильно:) Спасибо, что заглянули:)

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