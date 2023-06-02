Лунный посевной календарь на июнь 2023 для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на июнь 2023 года поможет выбрать идеальное время для выполнения любых работ в саду и огороде. Дачники с большим опытом планируют свои действия в соответствии с календарем и собирают хороший урожай. Действительно растения быстрее развиваются, обильнее цветут и плодоносят.

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«Рамблер» предлагает всем, кто увлечен садоводством и огородничеством, воспользоваться лунным посевным календарем, чтобы самым удачным образом планировать все возможные виды работ на участке.

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Фазы Луны в июне 2023

Растущая луна – 1-3 июня

Полнолуние – 4 июня

Убывающая луна – 5-16 июня

Новолуние – 17-19 апреля

Растущая луна – 19-30 апреля

Самыми неблагоприятными днями для проведения любых манипуляций с растениями или даже около них считаются полнолуние и новолуние. В это время растения наиболее уязвимы, поэтому в критическое время их лучше оставить в покое. А кроме того, на проведение тех или иных работ влияет то, в каком знаке находится Луна. Например, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы – плодородные знаки, когда Луна находится в них, работы с растениями приветствуются, а Водолей, Лев и Овен – не плодородные, в эти дни выполнять можно только некоторые виды работ.

График посевов и других работ по лунному календарю в июне

1, 2 апреля – растущая Луна в Скорпионе

Скорпион – плодородный знак, а значит проводить можно практически любые работы. Сеять семена, например, цветной капусты, кольраби, лука, фасоли, огурцов, сидератов, зелени, кабачков, спаржи, высаживать рассаду, поливать, вносить удобрения, причем и минеральные, органические. Можно сажать деревья и кустарники, прививать, сажать однолетние и многолетние растения. Тем не менее остаются работы, которые лучше перенести на другие дни, к ним относятся обрезка, пасынкование, прищипка, размножение делением корней и клубнелуковиц.

3 июня – растущая Луна в Стрельце

В этот день не стоит поливать, обрезать и пасынковать растения. Зато можно бороться с сорняками и вредителями, сажать плодовые деревья, клубнику, если еще не посадили, вносить фосфорные удобрения, косить газон, сажать чеснок, лук на перо, спаржу и острый перец.

4 июня – полнолуние

В этот день с растениями не нужно делать ничего.

5 июня – убывающая Луна в Стрельце

Пересадка растений, внесение фосфорных удобрений, удаление надземной части сорняков, обрезка клубничных усов, борьба с вредителями и болезнями – все это хорошо делать в этот день. Можно также сажать чеснок, лук на перо, спаржу, острый перец, цветы с длинным, вьющимся стеблем и укоренять черенки, нельзя поливать, обрезать и пасынковать.

6, 7 июня – убывающая Луна в Козероге

Можно сажать корнеплоды и кочанный салат, высаживать рассаду, вносить органические удобрения, прореживать, рыхлить, бороться с сорняками, вредителями и болезнями, сажать плодовые деревья, кустарники, клубнику, обрезать, пересаживать и прививать. Также можно сажать многолетние и клубнелуковичные цветы. А манипуляции с корнями растений в эти дни лучше не проводить.

8, 9 июня – убывающая Луна в Водолее

Идеальные дни для пасынкования, прищипки и формирования плетей огурцов и кустов томатов. Также можно прореживать всходы, полоть, собирать семена, обрезать ветви, косить газон. Сажать, подкармливать и поливать в эти дни не нужно.

10-11 июня – убывающая Луна в Рыбах

Луна вновь в плодородном знаке, а значит делать с растениями можно примерно все. Исключения – обрезка и обработка растений различными препаратами.

12, 13 июня – убывающая Луна в Овне

Боремся с вредителями, болезнями и сорняками, перекапываем и рыхлим сухую землю, прореживаем всходы. Но сажать, обрезать, формировать, пикировать, пересаживать, укоренять, пасынковать, поливать и подкармливать растения лучше в другие дни.

14, 15 июня – убывающая Луна

Можно высаживать большинство культур, в том числе деревья и кустарники, а также обрезать, прищипывать, поливать и вносить удобрения. А кроме того, косить газон, сажать многолетние и клубнелуковичные цветы. Но в эти дни не стоит выполнять работы, в результате которых можно повредить корни растений.

16 июня – убывающая Луна в Близнецах

Этот день подходит для пасынкования томатов и формирование огуречных плетей. Также можно рыхлить сухую почву, окучивать, мульчировать, прореживать, уничтожать вредителей, косить газон, полоть грядки, сажать ампельные и вьющиеся растения. Но в этот день лучше не пересаживать и не пикировать.

17-19 июня – новолуние

Дни, когда лучше не трогать растения.

20 июня – растущая Луна в Раке

Еще один плодородный знак. Пока Луна в Раке, можно сажать все огородные культуры, а также деревья, кустарники, цветы. Если хотите использовать удобрение, отдайте предпочтение подкормкам, которые вносятся по листу. Не стоит применять ядохимикаты и размножать растения делением корней, корневищ или клубнелуковиц.

21-23 – растущая Луна во Льве

Можно сажать зелень, рыхлить землю, бороться с болезнями и вредителями, косить газон. Не стоит заниматься проращиванием семян, посадкой и пересадкой, поливом и внесением удобрений.

24, 25 – растущая Луна в Деве

Хороший день для пасынкования томатов и формирование огуречных плетей. Также можно сеять газон, укроп, фенхель, прореживать, пикировать, поливать и вносить минеральные удобрения. Кроме того, рекомендуется укоренение и посадка черенков, а также однолетних, многолетних и клубнелуковичных цветов, укоренение усов земляники. Не стоит в этот день замачивать семена.

26-28 – растущая Луна в Весах

В этот день можно делать практически все, кроме прививок и обработок ядохимикатами.

29, 30 – растущая Луна в Скорпионе