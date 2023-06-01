Способы применения утюга в быту

Утюг служит не только для удаления складок на одежде, но и для других целей, которые значительно облегчат вашу повседневную жизнь.

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Чаще всего многие хозяйки используют утюг именно для глажки одежды, однако это не единственное его применение в быту, и это сэкономит вам массу времени. Сегодня мы раскроем секреты применения утюга в глажке и не только.

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Восстановление одежды

Внимательно посмотрите, из какого материала изготовлена одежда. Если она из шерсти, спандекса или лайкры, вы можете восстановить ее, не беспокоясь. Эти волокна растягиваются под действием тепла, поэтому направьте утюг в направлении волокон, и все готово. Передвигайте утюг очень осторожно, чтобы не деформировать одежду.

Сделайте полотенца мягче

Если вы хотите, чтобы ваши полотенца снова стали мягкими, погладьте их. Делать это лучше с использованием функции пара, который проникает в ткань, смягчает ее, приподнимает и выдалбливает ворсинки. Таким образом, ваши полотенца будут очень пушистыми. Единственное, на что вам нужно обратить внимание, - это не давить утюгом слишком сильно. В противном случае вы получите абсолютно противоположный результат.

Экономия места в шкафу

Хозяйки всегда идут способы сэкономить место в шкафах, и глажка также может помочь сделать это. Дело в том, что когда вы гладите, волокна вашей одежды сжимаются и, следовательно, уменьшаются в объеме. Наибольший эффект наблюдается при глажке больших предметов, таких как простыни или скатерти. Попробуйте этот способ экономии, и вы увидите, как пространство в шкафу значительно увеличится.

Разгладьте занавески для душа

Очень часто после стирки занавески для душа становятся очень мятыми, и они никак не могут выглядеть чистыми, а ваша ванная комната - красивой. Однако есть один способ, который вы можете попробовать: погладьте занавески для душа.

Делать это нужно очень осторожно, поскольку пластик может легко расплавиться под воздействием тепла вашего утюга. Чтобы этого избежать, сначала положите между занавеской и утюгом толстое полотенце. С его помощью вы будете пропускать достаточно тепла, чтобы избавиться от складок, но недостаточно, чтобы занавеска расплавилась. И помните, лучше пройтись по месту для разглаживания дважды, чем сжечь занавеску и сменить ее. Так что действуйте медленно, не оставляйте утюг на одном месте слишком долго и убедитесь, что занавеска не слишком горячая.

Удалите клей

С помощью утюга вы также можете удалять наклейки, этикетки, клей. Установите утюг на низкую или среднюю температуру и накройте место с клеем чистой тканью. Она защитит поверхность и предотвратит прилипание клея непосредственно к утюгу. Затем положите горячий утюг на ткань и слегка надавите на него в течение нескольких секунд. Тепло поможет смягчить клей. Снимите утюг и попытайтесь аккуратно снять клей пальцами или пластиковым шпателем.

Подшейте за минуту

Подшивка, маркировка, отделка – всё это намного проще сделать с утюгом.

Если у вас остались складки на подоле после того, как вы где-то посидели, вам не нужно ждать следующей стирки, чтобы убрать их. Просто немного увлажните поверхность и пройдитесь утюгом.

Удалите пятна от воска

После высыхания воск сложно удалить. Однако выход есть: просто положите впитывающую бумагу, например кухонную, на восковое пятно, убедившись, что оно покрыло его полностью. Поставьте утюг на среднюю температуру и слегла надавите на пятно. Под нагревом воск растает и перенесется на бумагу. После удаления воска постирайте одежду, чтобы удалить его остатки.

Продезинфицируйте матрасы и подушки

Для дезинфекции вы можете использовать утюг. Единственное, что вам нужно сделать, это установить его на самую высокую температуру - безопасную для материала матраса или подушки - и работать с небольшими участками, медленно проводя им по поверхности. Тепла утюга будет достаточно, чтобы убить клещей и бактерии, если вы будете держать его в каждой области не менее 15-30 секунд, чтобы обеспечить эффективное нагревание.

Избавьтесь от блеска