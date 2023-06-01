Дизайнер рассказала, как создать женский интерьер без стереотипов
Специалист назвала детали женского интерьера и рассказала, каких стереотипов стоит избегать.
В беседе с myDecor Мэри Никифорова сообщила, что при создании такого интерьера не обязательно использовать только розовый цвет.
Палитра может быть многообразной. Отлично подойдут сложные оттенки – глубокие зелёные, винный и алый, терракота, песочный, горчичный.
В женском интерьере важны удобство и эргономика. Нужно выбирать функциональную и комфортную мебель, регулируемые столы, шкафы с большим количеством ящиков.
Помещение должно быть хорошо освещено, поэтому мебель нужно расставлять так, чтобы свет от окон максимально проникал в помещение.
На общую атмосферу помещения сильно влияют текстуры и материалы. Это могут быть мягкие и фактурные ткани, детали с выраженной текстурой дерева или камня.
Также очень важна организация хранения в женском интерьере. Нужно создать специальные места для одежды, бытовых приборов, личных вещей и так далее. Главное, чтобы всё было на своём месте и под рукой.