Как создать женский интерьер без стереотипов

Специалист назвала детали женского интерьера и рассказала, каких стереотипов стоит избегать.

© runews24.ru

В беседе с myDecor Мэри Никифорова сообщила, что при создании такого интерьера не обязательно использовать только розовый цвет.

Палитра может быть многообразной. Отлично подойдут сложные оттенки – глубокие зелёные, винный и алый, терракота, песочный, горчичный.

В женском интерьере важны удобство и эргономика. Нужно выбирать функциональную и комфортную мебель, регулируемые столы, шкафы с большим количеством ящиков.

Помещение должно быть хорошо освещено, поэтому мебель нужно расставлять так, чтобы свет от окон максимально проникал в помещение.

На общую атмосферу помещения сильно влияют текстуры и материалы. Это могут быть мягкие и фактурные ткани, детали с выраженной текстурой дерева или камня.