Врач раскрыл ошибки женщин при долгой ходьбе на каблуках

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Как правильно сушить промокшую обувь

Промокшую обувь нужно начинать сушить сразу после возвращения домой, очистив от грязи, набив бумагой или вставив деревянные формодержатели, рассказал NEWS.ru технолог Алексей Еремеев. Он добавил, что шнурки и стельки лучше сушить отдельно.

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© Unsplash

Сушить промокшую обувь нужно при комнатной температуре с хорошей циркуляцией воздуха. Перед сушкой желательно набить бумагу или вставить деревянные формодержатели, которые позволят не допустить заломов и загибов обуви. Стельки и шнурки лучше высушить отдельно. Сушить обувь нужно как можно быстрее, сразу после того, как вы вернулись домой с мокрыми ногами, бережно очистить грязь, протереть тряпочкой, — отметил эксперт.

По его словам, лучшей защитой от воды является резиновая обувь, любая другая в ливень обязательно промокнет. Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что в начале прошлого века «все приличные люди» носили галоши, но сейчас от влаги защитят бесшовные бахилы. Еремеев добавил, что «забытый» способ уберечь обувь актуален и сейчас.

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