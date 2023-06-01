Лунный посевной календарь на июнь: видео
Лунный посевной календарь поможет садоводам и огородникам определить наилучшее время для посева растений в течение месяца. Следуя рекомендациям календаря, можно получить более качественный урожай и красивые цветы.
На канале "Голова садовая" рассказали, какие дни в июне будут самыми благоприятными для работы в огороде и саду.
Полнолуние: 4 июня
Новолуние: 18 июня
Растущая луна: 1-3, 19-30 июня
Убывающая луна: 5-17 июня
Стоит обратить внимание на даты 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26-30 июня. Это самые благоприятные дни лунного календаря.
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