$80.97-0.0386.58+0.08

Лунный посевной календарь на июнь: видео

Лунный посевной календарь поможет садоводам и огородникам определить наилучшее время для посева растений в течение месяца. Следуя рекомендациям календаря, можно получить более качественный урожай и красивые цветы.

На канале "Голова садовая" рассказали, какие дни в июне будут самыми благоприятными для работы в огороде и саду.

Полнолуние: 4 июня

Новолуние: 18 июня

Растущая луна: 1-3, 19-30 июня

Убывающая луна: 5-17 июня

Стоит обратить внимание на даты 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26-30 июня. Это самые благоприятные дни лунного календаря.

Какую зелень стоит посадить на грядке

Ранее мы рассказывали, какие 4 запаха в доме, которые опасно игнорировать.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий