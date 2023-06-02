Чем заменить химикаты в борьбе с комарами
ОСН: ванилин и чеснок помогут бороться с комарами в помещении. Наука и технологии развиваются, появляются новые возможности в борьбе с кровососами. Вместе с этим до сих пор актуальны народные методы — не менее действенные, которые позволяют избавиться от комаров на открытом воздухе либо в помещении. Это особенно полезно для тех, кто не хочет рисковать обрабатывать помещение, в котором спит, химикатами.
Можно попробовать отпугнуть комаров средствами, которые найдутся в каждом доме. «Общественная служба новостей» назвала несколько средств, так что вы сможете подобрать себе по душе.
Народные средства
Эфирные масла
Кровососущие насекомые не любят аромата цитрусовых и хвойных культур. Нанесите пару капель средства на край пледа, простыни или одеяла, а также добавьте, например, в ароматизатор для комнаты.
Чеснок
Комары для многих — это мелкие вампиры. И в ненависти к чесноку эти два вида кровососущих очень похожи. Измельчите несколько зубчиков, добавьте в воду и прокипятите. Налейте полученный раствор в распылитель и разбрызгайте его по дому. Чеснок имеет резкий запах, которого боятся большинство насекомых.
Лимон
Разрежьте лимон, вставьте в него ветку гвоздики, выложите на блюдце и поставьте его рядом с кроватью.
Ванилин
Добавьте ванилин в любой крем, например в детский, и намажьте себя смесью.
Техника
С кровососами можно бороться и более радикально:
- Пылесосом. Снимите насадку и попробуйте «засосать» насекомых шлангом;
- Вентилятором. Включите лопастный прибор — комары не смогут противостоять мощному потоку воздуха и подлететь к кровати;
- Фумигатором. Этот прибор, пожалуй, есть в каждой второй семье. Его можно воткнуть в розетку на час — этого достаточно, чтобы избавить помещение от комаров. Это недорогое приспособление, которое ещё не подводило, особенно ночью.
Профилактика дома от комаров
Чтобы не подпустить комаров к своему дому, нужно соблюдать довольно простые правила профилактики.
- По возможности ставьте сетки на окна. Можно повесить их лишь на те створки, которые вы постоянно открываете для проветривания.
- Если вы живёте в частном доме или отдыхаете на даче, то защитите входные двери сетками.
- Делайте регулярную уборку в комнатах. Это не даст комарам размножаться в квартире.
- Убедитесь, что водостоки не забиты, а на улице под окнами нет стоячих луж или открытых ёмкостей с водой. Это защитит от размножения комаров прямо у вас под боком.
- Высадите в горшки цитронеллу, базилик или мяту. Запахи этих культур отпугивают насекомых. Следите, чтобы в блюдце под емкостью не застаивалась вода, иначе комары отложат туда яйца.
Кстати, учёные из США пришли к выводу, что мыло с запахом кокоса тоже может отпугивать комаров. Для того чтобы определить, какие ароматы нравятся кровососам, а какие они на дух не переносят, исследователи попросили 16 человек несколько дней мыться мылом с разными запахами, чтобы сравнить, как на них будут реагировать комары.