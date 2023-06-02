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Чем заменить химикаты в борьбе с комарами

ОСН: ванилин и чеснок помогут бороться с комарами в помещении. Наука и технологии развиваются, появляются новые возможности в борьбе с кровососами. Вместе с этим до сих пор актуальны народные методы — не менее действенные, которые позволяют избавиться от комаров на открытом воздухе либо в помещении. Это особенно полезно для тех, кто не хочет рисковать обрабатывать помещение, в котором спит, химикатами.

Чем заменить химикаты в борьбе с комарами
© Секрет Фирмы

Можно попробовать отпугнуть комаров средствами, которые найдутся в каждом доме. «Общественная служба новостей» назвала несколько средств, так что вы сможете подобрать себе по душе.

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Народные средства

Эфирные масла

Кровососущие насекомые не любят аромата цитрусовых и хвойных культур. Нанесите пару капель средства на край пледа, простыни или одеяла, а также добавьте, например, в ароматизатор для комнаты.

Чеснок

Комары для многих — это мелкие вампиры. И в ненависти к чесноку эти два вида кровососущих очень похожи. Измельчите несколько зубчиков, добавьте в воду и прокипятите. Налейте полученный раствор в распылитель и разбрызгайте его по дому. Чеснок имеет резкий запах, которого боятся большинство насекомых.

Лимон

Разрежьте лимон, вставьте в него ветку гвоздики, выложите на блюдце и поставьте его рядом с кроватью.

Ванилин

Добавьте ванилин в любой крем, например в детский, и намажьте себя смесью.

Техника

С кровососами можно бороться и более радикально:

  • Пылесосом. Снимите насадку и попробуйте «засосать» насекомых шлангом;
  • Вентилятором. Включите лопастный прибор — комары не смогут противостоять мощному потоку воздуха и подлететь к кровати;
  • Фумигатором. Этот прибор, пожалуй, есть в каждой второй семье. Его можно воткнуть в розетку на час — этого достаточно, чтобы избавить помещение от комаров. Это недорогое приспособление, которое ещё не подводило, особенно ночью.

Профилактика дома от комаров

Чтобы не подпустить комаров к своему дому, нужно соблюдать довольно простые правила профилактики.

  1. По возможности ставьте сетки на окна. Можно повесить их лишь на те створки, которые вы постоянно открываете для проветривания.
  2. Если вы живёте в частном доме или отдыхаете на даче, то защитите входные двери сетками.
  3. Делайте регулярную уборку в комнатах. Это не даст комарам размножаться в квартире.
  4. Убедитесь, что водостоки не забиты, а на улице под окнами нет стоячих луж или открытых ёмкостей с водой. Это защитит от размножения комаров прямо у вас под боком.
  5. Высадите в горшки цитронеллу, базилик или мяту. Запахи этих культур отпугивают насекомых. Следите, чтобы в блюдце под емкостью не застаивалась вода, иначе комары отложат туда яйца.

Кстати, учёные из США пришли к выводу, что мыло с запахом кокоса тоже может отпугивать комаров. Для того чтобы определить, какие ароматы нравятся кровососам, а какие они на дух не переносят, исследователи попросили 16 человек несколько дней мыться мылом с разными запахами, чтобы сравнить, как на них будут реагировать комары.

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