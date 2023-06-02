Чем заменить химикаты в борьбе с комарами

ОСН: ванилин и чеснок помогут бороться с комарами в помещении. Наука и технологии развиваются, появляются новые возможности в борьбе с кровососами. Вместе с этим до сих пор актуальны народные методы — не менее действенные, которые позволяют избавиться от комаров на открытом воздухе либо в помещении. Это особенно полезно для тех, кто не хочет рисковать обрабатывать помещение, в котором спит, химикатами.

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Можно попробовать отпугнуть комаров средствами, которые найдутся в каждом доме. «Общественная служба новостей» назвала несколько средств, так что вы сможете подобрать себе по душе.

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Народные средства

Эфирные масла

Кровососущие насекомые не любят аромата цитрусовых и хвойных культур. Нанесите пару капель средства на край пледа, простыни или одеяла, а также добавьте, например, в ароматизатор для комнаты.

Чеснок

Комары для многих — это мелкие вампиры. И в ненависти к чесноку эти два вида кровососущих очень похожи. Измельчите несколько зубчиков, добавьте в воду и прокипятите. Налейте полученный раствор в распылитель и разбрызгайте его по дому. Чеснок имеет резкий запах, которого боятся большинство насекомых.

Лимон

Разрежьте лимон, вставьте в него ветку гвоздики, выложите на блюдце и поставьте его рядом с кроватью.

Ванилин

Добавьте ванилин в любой крем, например в детский, и намажьте себя смесью.

Техника

С кровососами можно бороться и более радикально:

Пылесосом. Снимите насадку и попробуйте «засосать» насекомых шлангом;

Вентилятором. Включите лопастный прибор — комары не смогут противостоять мощному потоку воздуха и подлететь к кровати;

Фумигатором. Этот прибор, пожалуй, есть в каждой второй семье. Его можно воткнуть в розетку на час — этого достаточно, чтобы избавить помещение от комаров. Это недорогое приспособление, которое ещё не подводило, особенно ночью.

Профилактика дома от комаров

Чтобы не подпустить комаров к своему дому, нужно соблюдать довольно простые правила профилактики.

По возможности ставьте сетки на окна. Можно повесить их лишь на те створки, которые вы постоянно открываете для проветривания. Если вы живёте в частном доме или отдыхаете на даче, то защитите входные двери сетками. Делайте регулярную уборку в комнатах. Это не даст комарам размножаться в квартире. Убедитесь, что водостоки не забиты, а на улице под окнами нет стоячих луж или открытых ёмкостей с водой. Это защитит от размножения комаров прямо у вас под боком. Высадите в горшки цитронеллу, базилик или мяту. Запахи этих культур отпугивают насекомых. Следите, чтобы в блюдце под емкостью не застаивалась вода, иначе комары отложат туда яйца.