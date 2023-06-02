Плохая примета: какие вещи ни в коем случае не стоит увозить с дачи
Им не место в городе.
Большинство старых, но еще приличных вещей, мы отвозим на дачу, так как выбросить просто рука не поднимается. А знаете ли вы, что забирать некоторые вещи обратно с дачи — очень плохая примета? Эксперты советуют оставить эти вещи на своих местах, в крайнем случае — просто выбросить.
Старая мебель
Серванты, шкафы и кровати, которые находятся на даче уже не один десяток лет, ни в коем случае нельзя забирать в городскую квартиру. Считается, что вместе со скрипящими дверцами шкафов с историей вы приносите отрицательно заряженную энергию в свой дом. Такая энергия будет тормозить все ваши начинания, не давая двигаться вперед. В квартиру всегда лучше приобрести новенькую мебель, которая еще не успела постоять в жилом помещении и напитаться энергией.
Шторы и ковры
Даже самые симпатичные занавески и вполне себе целые ковры лучше оставить на своем месте. Как мы уже говорили, абсолютно все вещи обладают своей энергией, и шторы заряжаются чуть ли не активнее других предметов в дачном доме. Все дело в том, что через окна в доме проходят солнечные лучи и попадает свежий воздух в помещение, соответственно, шторы служат определенной преградой и своеобразной губкой для внешней энергии, попадающей с участка в дом. Привозя их в квартиру, вы привозите этот заряд с собой. Всегда ли он положительный? Сомнительно.
Посуда, которую использовало несколько поколений
Наверняка у вас на даче есть предметы на кухне, которые принадлежали вашим родителям, бабушкам и другим родственникам. А, может, и вам в детстве. Все они также заряжены определенной энергией, которая, опять же, будет вас тормозить и вы и сами не сможете понять, почему вам так тяжело принять решение. Все же даже самым симпатичным, но старым кружкам и тарелкам место в уютном дачном шкафу.