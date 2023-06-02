Проще, чем кажется: как выращивать арбузы на даче

Чего только не выращивают на дачах москвичи. Но все рекорды в этом году побил арбуз. По данным аналитического центра, которые привели 29 мая, спрос на его рассаду в столице увеличился в несколько раз. «Вечерняя Москва» узнала у биолога Михаила Краснова, как выращивать арбузы на даче.

© Вечерняя Москва

Сейчас пытаться проращивать арбузные семечки уже поздно: вырастить арбуз получится только из рассады. Причем по возрасту ей должно быть не меньше месяца, то есть вы должны купить растение не с двумя листочками, а минимум с четырьмя. Приобретенную рассаду можете сразу удобрить зольным раствором.

Видео дня

В теплице арбузу будет хорошо, но если сажаете его на грядке, учтите теплолюбивый характер растения и сделайте под него теплую грядку — заройте внутрь растительные остатки, скошенную траву, некий органический «мусор», который внутри будет играть роль «биотоплива».

Теперь выбираем достойное для арбуза место. Требования у него простые: никакой тени и юг! Оптимальные сроки высадки растения: конец мая — середина июня, когда точно уйдет опасность возврата заморозков. Перед посадкой рассаду надо опрыскать раствором 1-процентной бордосской жидкости — для профилактики грибных болезней.

Землю под арбузы нужно заложить богатую: хорошо перекопанную, с перегноем, добавьте и удобрений, если земля совсем бедная — немного чайной ложки нитроаммофоски на ведро воды будет достаточно.

Ухаживать за арбузами несложно, главное — укрывать их в прохладные ночи и соблюдать хитрости, связанные с поливом: после высадки растения поливают дважды в неделю, но когда появятся женские цветки, полив сокращают, а после появления завязей с поливом «завязывают» вообще.

Для привлечения мух опылителей рядом с арбузами высеивают яркие цветы, можно побрызгать растения водой с медом. Дней через десять после высадки рассады растения нужно подкормить. Оптимальный вариант — разведенным в 12 раз птичьим пометом. Через две недели подкормку надо повторить! После внесения удобрений почву замульчируйте перегноем. В теплице растить надежнее, но если с погодой повезет, то арбуз из открытого грунта окажется слаще.

Помните: в процессе роста нагрузку растения нужно регулировать! На одном растении нужно оставить всего 2–3 завязи, остальные удалите, иначе потеряете все.

ФАКТ

Лучшими сортами арбузов для Подмосковья специалисты считают Огонек, Шуга Бейби, Фотон (очевидно, он самый крупноплодный, вес арбузов этого сорта превышает 6 кг), а также сорт Розовое шампанское.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Арбуз в открытом грунте бесценен для дизайнера, поскольку у него очень красивая листва. Около «бахчи» можно установить псевдоплетень, а под сам плод подложить валик из сена — так арбузик не пострадает от застоя влаги. Валик делают из хорошо просушенной травы и перетягивают веревкой или проволокой

Дынные заботы

Как это ни удивительно, но такая бахчевая культура, как дыня, хоть и требует примерно таких же условий, как арбуз, выращивается подмосковными дачниками намного реже. Специалисты говорят, опыт выращивания дынь может быть очень даже любопытным в лето с хорошей погодой.

А растить их советуют на склоне — если он на участке имеется. Как и арбуз, дыня любит солнце и свет. Если сеять дыни в почву, то делают это, когда земля полностью прогрета, сигналом этого будет появление всходов фасоли. Появившиеся ростки или рассаду советуют держать под укрытием — например, под пластиковыми бутылями.

Опытные бахчеводы стараются не снимать укрытие с арбузов и дынь до 15–20 июня! Поливают растения очень редко, в борозды сбоку, следя, чтобы не образовывалась почвенная корка. Первую прищипку дынь делают над пятым листом.