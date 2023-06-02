6 глупых ошибок во время ремонта, которые допускают все

Они заставят потратить больше и сделают квартиру менее уютной.

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Затеяли ремонт, продумали дизайн, проштудировали специальные форумы и, кажется, готовы создать квартиру мечты? Профессионалы уверены: почти каждый допускает банальные, но такие досадные ошибки во время преображения дома. Эти моменты могут быть совсем неочевидными, но непременно в будущем испортят настроение.

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Отсутствие звукоизоляции

Современные многоэтажки не отличаются толщиной стен и качественной звукоизоляцией. Можно желать доброго утра соседу за стеной, и он обязательно услышит. А каждый вечер грозит превратиться в праздник без вашей инициативы, если рядом поселились весельчаки, обожающие громкую музыку. Жители панельных домов рассказывают удивительные истории о том, как просыпались от свистящего на плите соседей чайника, чихания, плача ребенка, не могли уснуть, став невольным слушателем ссоры за стеной или жаркой ночи.

Поэтому не стоит экономить на звукоизоляции. Вы будете благодарны себе за подаренную приватность, нормальный сон и отсутствие посторонних звуков, когда хочется тишины.

Небезопасные розетки или их недостаток

Золотое правило специалистов по ремонту и дизайну: почитайте, сколько розеток вам необходимо, умножьте на 1,5 или даже 2, поставьте именно столько. Недостаток розеток приведет к тому, что в доме появятся пилоты, тройники, удлинители. Они портят внешний вид квартиры, к тому же совершенно не безопасны.

Еще одна важная деталь: в ванной нельзя устанавливать обычные розетки. Выбирайте модели, защищенные крышкой, иначе в них попадет влага, что может привести к замыканию.

Игнорирование датчиков

Пожар или потоп — две главных опасности для жилья. Даже возможность ограбления в современном городе в несколько десятков раз ниже, чем риск залить соседей по своей вине или вине управляющей компании. Невозможно быть дома 24/7, поэтому поручите безопасность квартиры современным гаджетам.

Потратьтесь на датчики дыма и датчики утечки воды. Они пришлют уведомление, если что-то пойдет не так, а значит, не позволят усугубиться ситуации. У некоторых датчиков утечки воды есть специальная возможность тут же перекрыть трубы.

Непродуманное освещение

Ограничиться одной люстрой или точечным светом в помещении — значит, лишиться возможности зонировать пространство самым простым способом и менять его настроение. Продумайте несколько возможностей света на кухне: общий, точечный над рабочей поверхностью и уютный, теплый над столом. В комнате тоже сделайте пару вариантов света, используйте торшеры и бра для вечернего расслабления, а над рабочим столом установите холодное, бодрящее освещение.

Экономия на сантехнике

Многие не понимают, зачем тратиться на смеситель, если можно приобрести самый простой. Но специалисты считают, что качество сантехники влияет и на здоровье, и на бюджет. Качественный кран фильтрует поступающую воду, оберегая от отравлений или проблем с кожей, к тому же он позволяет гораздо экономичнее использовать воду, а значит, вы будете платить меньше каждый месяц.

Отказ от дизайнера

Разве я сам не смогу выбрать обои или придумать, как расставить мебель? Именно так рассуждает большинство. Но дизайнер не просто сделает квартиру уютной, гармоничной, стильной, он, прежде всего, расскажет, как оптимально использовать пространство, какие материалы подойдут именно для вашего образа жизни, как сделать помещение комфортным для каждого члена семьи.