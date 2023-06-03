Эксперт рассказала, как запомнить момент перекрытия воды перед уходом из дома

Перед уходом из дома можно сфотографировать, как выключаете воду и электроприборы, или проговорить все свои действия вслух. По словам эксперта по безопасности Елены Приоровой, это позволит избавить себя от лишних переживаний, сообщает News.ru.

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"Если уезжаете надолго, можно, конечно, записать свои действия или сфотографировать: как перекрываете воду, отключаете электроприборы. Но не каждый же день это делать, особенно если спешите. Кроме того, смартфон может разрядиться, а страх и паника останутся и возьмут верх над разумом", – объяснила она.

Другим действенным способом является проговаривание своих действий, считает эксперт. Так, проверяя перед выходом, все ли выключено, можно говорить: "Утюг отключен, краны на кухне и ванной закрыты, окна закрыты, дверь закрыта на два оборота".

Этот способ даст возможность сконцентрироваться и запомнить, что все необходимые меры безопасности были соблюдены. Приорова рекомендовала родителям обучить этому приему своих детей. По ее мнению, нужно, чтобы ребенок знал, какие последствия могут быть из-за оставленных электроприборов и незакрытого крана.