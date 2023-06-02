Эксперт Алексей Елисеев назвал 5 интерьерных задач, которые может решить потолок в цвет стен
Эксперт в области колористики заявил, что на протяжении нескольких лет окрашивание стен и потолка в один цвет – это актуальное дизайн-решение.
Оно может решить несколько сложных интерьерных задач, пишет myDecor.
Такое окрашивание может визуально увеличить пространство. Подобный приём отлично работает в пространствах со скошенной крышей — мансардах и чердаках.
Окрашивание в один глубокий и тёмный цвет потолка и стен создаёт ощущение уюта. Можно выбрать сложные оттенки зелёного, баклажана, вишни.
Подобное окрашивание может наполнить тёмный интерьер без окон или с малым количеством естественного света лёгкостью. В этом случае нужно использовать светлые оттенки.
Также окрашивание поможет скрыть архитектурные элементы или недостатки.
Кроме того, окрашивание в один цвет значительно упрощает и ускоряет ремонт.