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Эксперт Алексей Елисеев назвал 5 интерьерных задач, которые может решить потолок в цвет стен

Эксперт в области колористики заявил, что на протяжении нескольких лет окрашивание стен и потолка в один цвет – это актуальное дизайн-решение.

5 интерьерных задач, которые может решить потолок в цвет стен
© runews24.ru

Оно может решить несколько сложных интерьерных задач, пишет myDecor.

Такое окрашивание может визуально увеличить пространство. Подобный приём отлично работает в пространствах со скошенной крышей — мансардах и чердаках.

Окрашивание в один глубокий и тёмный цвет потолка и стен создаёт ощущение уюта. Можно выбрать сложные оттенки зелёного, баклажана, вишни.

Подобное окрашивание может наполнить тёмный интерьер без окон или с малым количеством естественного света лёгкостью. В этом случае нужно использовать светлые оттенки.

Также окрашивание поможет скрыть архитектурные элементы или недостатки.

Кроме того, окрашивание в один цвет значительно упрощает и ускоряет ремонт.

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