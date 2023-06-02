Чем обработать вишню после цветения для хорошего урожая

После цветения вишня часто становится жертвой насекомых. Как победить вредителей и повысить иммунитет дерева, сообщает Общественная служба новостей.

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Выбор конкретного средства связан с тем, какое насекомое атаковало растение. Так, справиться с вишневым долгоносиком поможет настой ромашки с хозяйственным мылом. От вишневых мух можно использовать ловушки с приманкой. В половинки пластиковых бутылок следует налить сок, компот или пиво, а затем повесить их на дерево.

Бороться с тлей можно с помощью ловчих поясов. Кроме этого, особь боится зольно-мыльного раствора и настоя горчичного порошка.