Чем обработать вишню после цветения для хорошего урожая? Советы дачникам
После цветения вишня часто становится жертвой насекомых. Как победить вредителей и повысить иммунитет дерева, сообщает Общественная служба новостей.
Выбор конкретного средства связан с тем, какое насекомое атаковало растение. Так, справиться с вишневым долгоносиком поможет настой ромашки с хозяйственным мылом. От вишневых мух можно использовать ловушки с приманкой. В половинки пластиковых бутылок следует налить сок, компот или пиво, а затем повесить их на дерево.
Бороться с тлей можно с помощью ловчих поясов. Кроме этого, особь боится зольно-мыльного раствора и настоя горчичного порошка.
Также специалисты советуют соблюдать меры профилактики: обрезать слабые и больные ветви, обрабатывать срезы садовым варом, рыхлить и перекапывать почву под деревцем.