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Отлично чистит и дезинфицирует: натуральное средство для мытья посуды, которое есть в каждом доме

Мой муж очень любит чугунные котелки, сковородки, их уже небольшая коллекция. Это очень экологичная посуда для жарки и томления, и очень удобная, за исключением, конечно, веса. Известно, чтобы хорошо удалить химические средства мытья с посуды, нужно несколько раз полоскать.

Натуральное средство для мытья посуды, которое есть в каждом доме
© 7dach.ru

На сковородках еда готовится, поэтому их нужно тщательно полоскать или мыть более экологичными средствами. Очень хорошим натуральным средством является горчичный порошок.

Горчичный порошок — доступное средство, обычно он есть в каждом доме. Его просто применять, также горчица обладает дезинфицирующими свойствами.

Итак, на сковороду нужно насыпать полторы-две ложки горчицы.

Губку смочить горячей водой и натереть сковороду, смыть горячей водой.

Губка практически всегда хорошо очищается от горчицы. Сковородки я мою сразу после приготовления, но если на сковороду что-то пристало, следует, конечно, ненадолго замочить. После мытья сковороду нужно протереть сухой салфеткой. Готово.

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