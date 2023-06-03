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Назван способ спасти урожай при аномальной жаре

При аномальной жаре для сохранения урожая в теплицах необходимо оставить двери открытыми нараспашку. Такой способ спасти урожай российским дачникам назвала агроном Людмила Шубина, сообщают «Аргументы и факты».

Назван способ спасти урожай при аномальной жаре
© Lenta.ru

Эксперт отметила, что в жаркую погоду больше всего страдают растения в теплицах. При закрытых дверях температура внутри может подниматься до 50 градусов Цельсия. Дачникам рекомендовали поливать растения только на ночь, а на следующий день прорыхлить почву.

«Рыхление — это сухой полив. Мы закрываем влагу, а затем мульчируем, чтобы она не испарялась через трещины», — объяснила Шубина.

Поверхность рекомендовали закрывать соломой, перегноем, рыхлым торфом или свежескошенной травой. Сохранить урожай можно также с помощью подкормки в виде куриного помета или настоя компоста.

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