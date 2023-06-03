Назван способ спасти урожай при аномальной жаре

При аномальной жаре для сохранения урожая в теплицах необходимо оставить двери открытыми нараспашку. Такой способ спасти урожай российским дачникам назвала агроном Людмила Шубина , сообщают «Аргументы и факты» .

Эксперт отметила, что в жаркую погоду больше всего страдают растения в теплицах. При закрытых дверях температура внутри может подниматься до 50 градусов Цельсия. Дачникам рекомендовали поливать растения только на ночь, а на следующий день прорыхлить почву.