10 основных команд, которые должна выучить каждая собака

Воспитание собак составляет фундаментальную основу для формирования с раннего возраста поведения и темперамента животного. Но с чего мне начать дрессировать свою собаку? Расскажем.

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Дрессировка - один из самых важных вопросов, который возникает при появлении в доме щенка, и является одним из приоритетных аспектов в его воспитании. Но с чего же начать? Какие первые команды должен выучить щенок? Эти вопросы возникают часто у новоиспеченных владельцев, которые впервые берут на себя ответственность за домашнее животное.

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Команды, которые мы укажем ниже, основные в обучении собаки. Они являются первой ступенькой для того, чтобы собака могла освоить другие задачи, и, прежде всего, они станут частью ее повседневного поведения дома и вне его. Вот почему их обучение необходимо.

Сидеть

Несомненно, это первая и самая простая команда, которой можно научить собаку, и одно из первых указаний, которые каждый владелец, независимо от того, опытный он или нет, должен выполнять со своей собакой. Как ее выучить? Один из наиболее эффективных способов научить этой команде - показать собаке угощение и дать ей немного понюхать его. Затем зажмите лакомство в руке и кулаком проведите воображаемую линию от головы к спине собаки, одновременно произнося слово «сидеть». После нескольких попыток вы заметите, что собака садится, когда вы выполняете это действие. Важно всегда употреблять одно и то же слово: если вы тренируете команду «сидеть», это не должно превращаться, к примеру, в «садись». Собака запомнит это слово, чтобы связать его с данной командой.

Стоять

Команда может показаться скучной и ненужной, однако на самом деле это одна из самых полезных и содержательных команд для собаки. Научиться стоять «смирно» дома или в перерывах во время прогулок по парку, - это основная команда, которую нельзя пропустить при первоначальном обучении. Она может уберечь от беды вашу собаку.Как ее выучить? Это очень просто: как только собака научится сидеть, попросите ее это сделать. И с помощью сигнала, который вам больше нравится (обычно это показ пальца или ладони), прикажите собаке не двигаться, сказав «стой» или «стоять» (выберите одно слово) и отступите примерно на два шага. Если она не сдвинется с места, вернитесь и наградите ее угощением. После увеличивайте дистанцию, удаляясь дальше от собаки. Она адаптируется, и будет выполнять ее с легкостью в те моменты, когда вы ее попросите. На прогулке с парке.

Лежать

«Сидеть», «Стоять», «Лежать» - это команды не только основные, но и последовательные, вот почему третье указание для собаки необходимо. Особенно если мы хотим, чтобы она оставалась рядом с нами и отдыхала. Как ее выучить? Подайте собаке команду «Сидеть». Зажав лакомство в руке, медленно опустите его на землю, давая собаке сигнал «Лежать». Как и предыдущие, после нескольких попыток собака поймет и свяжет как слово, так и движение с этой командой и сделает это автоматически, когда вы ей скажете.

Ко мне

Это одна из самых важных команд, несмотря на то, что она не первая, которую щенок узнает. То, что собака прислушивается к нашему зову, когда убегает, и при этом возвращается, очень важно. Как ее выучить? Популярное «ко мне» требует немного больше практики, чем предыдущие команды. Однако это не сложный процесс. В принципе, понаблюдайте за щенком. Если он к вам бежит по первому вашему зову, то используйте следующий приём обучения: щенок выходит из комнаты, вы громко говорите «ко мне», и он сразу к вам вернется. Погладьте его, похвалите и дайте угощение. Как только щенок отвлекся от вас и занялся своими делами, вновь дайте команду «ко мне», и он должен подбежать к вам. Обязательно каждый раз поощряйте. Далее щенок уже будет ассоциировать эту команду с призывом подбежать к хозяину. Далее можете тренировать команду на площадке для выгула собак, соблюдая всё большую дистанцию. Собака будет понимать, что после того, как вы ее позовете, она получит угощение. Можете перейти к более сложной схеме: дать команду «Сидеть», затем отходите от нее на небольшое расстояние и даёте команду «Ко мне».

Рядом

По мере того, как вы изучаете основные команды, уровень сложности также увеличивается. То есть для дрессировки требуется большее постоянство и терпение, особенно когда мы учим питомца ходить рядом с нами. Процесс с большей степенью сложности, потому что на прогулке собака обычно натягивает поводок, чтобы остановиться, понюхать или понаблюдать за чем-то. Вот почему эта команда является обязательной. Как ее выучить? Гуляя с собакой на улице на поводке, останавливаемся, давая команду «Стой» или «Стоять» (смотрим выше). Как только она выполнит команду, возобновляем прогулку с командой «рядом». Повторяем в течение прогулки и закрепляем результат. Важным аспектом является то, чтобы собака всегда шла с одной и той же стороны от вас: таким образом, собака будет постепенно понимать схему ходьбы рядом с вами.

Взять (Принеси)

Это команда, которая не только развлечет собаку и снимет напряжение, но и научит ее доставлять предметы, которые мы бросили или спрятали. Научить собаку «приносить» что-нибудь, несомненно, полезно. Как ее выучить? Возьмите в руки, например, мячик или другую игрушку, которую он любит. Поиграйте немного со щенком, чтобы он «связал» вас с этой игрушкой. Затем недалеко от себя бросьте ее с командой «Взять». Если щенок принесет вам обратно игрушку, обязательно вознаградите его и погладьте, а затем вновь бросьте недалеко от себя данный предмет. С первых попыток вряд ли вы получите результат, однако, повторяя данные действия, вы увидите, что щенок поймет, что от него требуется, и что после того, как он принесет вам игрушку, он получит вкусняшку.

Команды «Ищи» и «Отпусти», «Дай» сочетаются с этим указанием, потому что собаку стимулируют, а также учат искать предмет и возвращать его.

Ищи

Эта команда, как и предыдущая, стимулирует исследовательское чутье собаки, ее обоняние и разум. Это постепенное обучение, потому что, чтобы принести брошенный нами предмет, собака должна выполнить поиск, пока не найдет его и не вернет в руки хозяина.Как только собака вернет предмет, она должна быть вознаграждена за успешную эксплуатацию. Первые несколько попыток, вероятно, даются ему не так легко, но впоследствии он будет чувствовать себя более комфортно и будет этот процесс воспринимать как приятное времяпровождение с хозяином.

Отпусти (Дай)

Помимо принесения и поиска, обучение собаки отпускать предмет является очень необходимой командой, поскольку часто можно увидеть, как они цепляются за что-нибудь, например за мяч, и не хотят его возвращать. Правильное обучение щенка тому, что он должен добровольно вернуть предмет, без необходимости вынимать его изо рта, поможет нам вырастить более спокойного и уравновешенного питомца.

Как ее выучить? Как только щенок найдет предмет, уместно протянуть руку, дав команду «Дай», чтобы он заметил, что мы просим вернуть предмет. После того, как щенок выпустит игрушку, обязательно поощрите его.

Иди (Вперед, Гуляй)

Эта команда, также известная как «вперед«, обычно предназначена для того, чтобы дать собаке указание бежать или двигаться свободно, а также для того, чтобы она прекратила выполняемую работу. Хотя в большинстве случаев это чаще встречается в первом аспекте.Собака очень легко выучит данную команду, поскольку она дает «зеленый свет», позволяющий ей бегать или передвигаться без каких-либо неудобств. Для выполнения этой команды важно сначала научить ее прислушиваться к зову и оставаться на месте, чтобы, если мы заметим, что она уходит, мы могли быть уверены, что питомец ответит на наше указание вернуться.

Прыжок

Хотя эта команда последняя в нашем списке, она не менее важна. Очень полезная команда при дрессировке собак. Команда «Прыжок» чаще встречается, когда собаки занимаются такими видами спорта, как Аджилити, однако она подходит для того, чтобы помочь питомцу преодолевать препятствия. В игровой и тренировочной практике эта команда очень полезна, и ее изучение может быть даже забавным. Собака преодолевает препятствие на соревнованиях по аджилити.

Как ее выучить? Подводим щенка к маленькому препятствию, показываем вкусняшку с другой стороны, и стимулируем его потянуться за угощением. Сначала щенок может его просто перелезать, но со временем он будет перепрыгивать преграду, зная, что далее его ждет награда. Несомненно, дрессировка собак полна бесконечного множества важных аспектов для достижения психического и физического равновесия нашей собаки.